MS fotbal 2018

Xhaka napřáhl k voleji, kolem padajícího obránce vymetl síť brankáře Stojkoviče, při oslavách pak ukázal zvláštní gesto rukama. To samé, které pak zopakoval Xherdan Shaqiri po rozhodujícím úniku v 90. minutě, než sundal dres a ukázal svaly á la Ronaldo.

Vysvětlení gesta obou střelců je jednoduché - jedná se o dvouhlavého orla z vlajky Albánie. Právě z ní pochází rodiny obou záložníků. Shaqiri se narodil v Gjilanu na východě Kosova, Švýcarem se stal až díky naturalizaci. Xhaka už je rodák ze Švýcarské Basileje, narodil se ale albánským rodičům. Jeho otec Ragip byl dokonce odsouzen ke třem a půl rokům ve vězení za to, že jako student na univerzitě v kosovském hlavním městě Pristina protestoval proti vládě komunistické Jugoslávie.

"Granit Xhaka a Xherdan Shaqiri společně porazili Srbsko, tu samou zemi, která vykonala genocidu na jejich rodnou Albánii a z jejich rodin udělala uprchlíky. Politika a hrdost na vlastní kulturu budou ve fotbale vždy hrát důležitou roli," komentoval na Twitteru fotbalový blog Breaking The Lines.

Shaqirimu se o politickém gestu po zápase moc nechtělo mluvit. "Viděli jste, co jsem udělal, bylo to emocemi ve mně. Ty jsou v každém zápase. Hlavně jsem šťastný, že jsem ten gól dal, o nic víc nejde. Nemusíme o tom mluvit," řekl, když se jej hned první novinář na albánského orla zeptal.

Shaqiri and Xhaka both celebrating the winner with the Albanian eagle in front of the Serbian fans. pic.twitter.com/8KBezkMUpx