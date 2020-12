Ohlasy na los: Belgie je favoritem, v přípravě třeba proti Ronaldovi?

„Docela dobrá skupina. Belgie je asi jasný favorit, pak se uvidí, jak budeme hrát my, popřípadě Wales. Ale myslím, že i my třeba doma můžeme něco s Belgií uhrát,“ zůstává tradičně zdravě sebevědomý záložník Jakub Jankto z italské Sampdorie Janov. „Venku to však bude s Belgičany hodně těžké, mají zlatou generaci. Jinak se mi to líbí.“

Tomáš Souček zase na rovinu přiznává, že chtěl raději šestičlennou skupinu. „Takhle nás čekají dva přípravné zápasy,“ zamýšlí se. „Ale z týmů, proti kterým budeme hrát, mám radost. Věřím, že máme šanci uspět,“ dodává.

Opora West Hamu United má zkušenost s Belgičany z léta 2017, tehdy Češi na venkovní půdě sice prohráli 1:2, ale proti tamním hvězdám rozhodně nezaostali. Přitom veřejnost čekala jasnou prohru.

„Byla to vyrovnaná partie,“ vzpomíná Souček. „Jsem si jistý, že nás současný tým má i na Wales. I Bělorusko s Estonskem samozřejmě mají kvalitu, ale věřím, že se dobře připravíme a skupina dopadne tak, jak si všichni přejeme.“

To znamená?

„Poprat se o druhé místo,“ říká trenér Jaroslav Šilhavý. „Belgie je velký favorit, momentálně nejlepší tým v žebříčku FIFA. Považuju ji za vůbec největšího kandidáta na vítězství celého šampionátu,“ tipuje a je rád, že fanoušci uvidí po Anglii další skvělé hráče.

Co kouče těší, je logistika, protože reprezentace nemusí řešit extra daleké výjezdy typu Kazachstán, Ázerbájdžán, Gruzie...

„Jednoznačně jsem si z tohoto hlediska oddychnul,“ souhlasí. „I když pozor, Wales hrál v Lize národů velmi dobře a vyhrál svou skupinu,“ upozorňuje Šilhavý.

Předseda FAČR pak dal českým příznivcům naději, že nároďák vyplní volné termíny zajímavými konfrontacemi: „S ohledem na to, že je tam několik pětičlenných skupin, doufáme, že se nám podaří na přípravu domluvit co nejatraktivnější soupeře,“ naznačuje Martin Malík.

V úvahu podle jeho klíče tak připadá například Francie, Portugalsko, Španělsko či Itálie.

„V poslední době se nám dařilo narážet na stále stejné soupeře, takže jsem rád, že tentokrát je to jinak. Belgie je absolutně špička, Wales je silný, ale atraktivní soupeř. Na druhou stranu nám taková skupina dává solidní šanci k tomu, abychom se porvali o baráž. Máme na to, abychom bojovali o druhé místo, baráž a účast na mistrovství světa. To je cíl,“ uzavírá Malík.