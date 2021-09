Hložek byl rád, že hrál. Souček: Byl jsem spíš dispečer než zakončovatel

Adam Hložek

„Věděli jsme, že Bělorusko bude hrát hodně na brejky. Měli to opravdu zavřené. Ale měli jsme dost šancí na to, abychom dali gólů víc. Nula vzadu se počítá. Jsem rád, že to vyšlo a že jsme vyhráli. Věděli jsme, že musíme chodit jeden na jednoho v křídelních prostorech, neřekl bych, že by to nefungovalo. Že jsem hrál z křídla? Tuhle pozici jsem hrával i ve Spartě. Jsem na to nějakým způsobem zvyklý, ale po delší době je to něco jiného. Jsem rád, že jsem se dostal na hřiště a nahrál i na gól.“

Antonín Barák

„Při gólové akci bylo důležité, že Alex Král vyhrál souboj a pak udělal krásnou akci Adam Hložek, gól jde hlavně za ním. Zápas nebyl lehký. Ale viděli jsme, že třeba Itálie remizovala s Bulharskem. Hodně favoritů bude mít problémy. Proto jsme rádi, že jsme tříbodovou povinnost splnili. Co chybělo, abychom dali víc gólů? Lepší výběr místa ve vápně, víc klidu, kolikrát jsme to řešili zbrkle. Finální fáze nebyla nejlepší, ale důležité je, že jsme to zvládli. Je možné, že se projevily absence. Ale tři dny jsme se připravovali, měl jsem z toho dobrý pocit, fungovalo to. Nemyslím si, že by nám třeba chyběla palebná síla Patrika Schicka. Bělorusové odvedli dobrý výkon dozadu, byli nepříjemným soupeřem.“

Tomáš Souček

„Měli jsme stejnou pozici s Alexem Králem, byli jsme ve dvojici ve středu, jsme spolu zvyklí už ze Slavie. Nebylo přímo dané, kdo bude bránit. Hrál jsem víc pro tým, než abych dal gól. Chtěl jsem mít odražené balony, abychom je hned zase mohli dobývat. Byl jsem spíš dispečer než zakončovatel. Co chybělo? Výběr místa, zakončení, klid. Předpřípravná fáze byla dobrá, měli jsme dobré pozice na centry. Jsem rád za výhru, Bělorusové předvedli dobrý výkon. Byla povinnost vyhrát, je to těžké. Věřím, že nám to dodá sebevědomí. Hodně absencí? To je fotbal. Vždycky nějaká éra končí a nějaká začíná. Měli jsme tři dny na přípravu. Tým vypadal skvěle, hladově. Myslím, že souhra byla dobrá, akorát potřebujeme víc klidu v zakončení. Viděli jsme, kolik jsme měli šancí. To proti Belgii mít nebudeme. Šance budeme muset proměnit.“