Šilhavý: Nebylo to jednoduché, součinnost vázla. Proč hrál Doležal?

Jak hodnotíte výhru nad Běloruskem?

„Jsme rádi, že jsme vyhráli, povinné tři body se od nás čekali. Ale viděli jste sami, že to nebylo úplně jednoduché. Naše obléhání soupeře nevedlo k brankám, naštěstí tam jedna spadla, povedená střela Tondy Baráka po pěkné akci Adama Hložka. Soupeř poctivě bránil, navíc při ztrátě balonu přecházel okamžitě do protiútoku a byl velice nebezpečný. Byla chyba, že jsme nepřidali druhou branku, pak by to třeba potom dopadlo vyšším rozdílem.“

Chyběl hodně Patrik Schick?

„Patrika známe, víme, jaký je typ útočníka, dokázal to na mistrovství Evropy. Byli bychom raději, aby tady byl, nicméně je to takhle. Nedoplní nás ani na utkání do Belgie. Musíme si poradit, dneska jsme byli bez pěti hráčů základní sestavy, nebylo to úplně ideální se soupeřem, co bránil a museli jsme dobývat. To pro každý tým není jednoduché. Bylo to celý zápas o tom, že nám chyběl druhý gól.“

Proč jste se rozhodl pro jabloneckého Martina Doležala na hrotu?

„Je to pohybově pracující útočník, vysoký, měl v tomhle nahradit Patrika. Nebylo to úplně ideální. Chtěli jsme, aby naše křídla hrála u něj, sklepával jim míče a dostával je do hry, to tam první poločas trošku chybělo. Nechci hodnotit jednotlivce, bylo důležité, že jsme vyhráli a získali tři body, to, kdo byl větším a kdo menším přínosem, si teprve vyhodnotíme.“

Proč se nedařilo vstřelit víc gólů?

„Centrů jsme měli spousty, ale lítaly do vápna mnohdy pozdě, kdy už obrana soupeře byla připravená, naopak když jsme mohli zrychlit a využít moment překvapení a jejich ne ideálního postavení, dávali jsme to tam pozdě a soupeř to odehrával. V pokutovém území jsme byli málo agresivní, nepředvídali jsme správně, když to po malém vápně létalo a my byli vždycky o krok za tím.“

Co zlepšit do zápasu v Belgii?

„Bude to určitě jiný soupeř, navíc hrají. Asi se to otočí v tom, co jsme předváděli tady my v Ostravě. Není to ideální dát dohromady součinnost hráčů takhle narychlo. Pokusíme se navázat na zápas s Belgií doma a naší strategii použít alespoň v určitých částech zápasu i tam.“

Potěšil vás Vladimír Coufal?

„Cuf má velmi dobrou formu, neúnavně to rozbíhá, centruje, podal výborný výkon. Naše pravá strana byla mnohem nebezpečnější, než levá.“

Co říct k souhře stoperů?

„První poločas jsme to tam trošku pouštěli, neměli jsme dostatečně pokryté jejich brejkové situace, nebyla tam taková součinnost se středovými hráči. To hodnotím z pohledu defenzivy, z pohledu dopředu tam rozehrávka nebyla úplně jistá. Běloruské protiútoky sice vypadaly nebezpečně, ale mám pocit, že soupeř nevystřelil na bránu.“

Líbil se vám výkon Adama Hložka?

„Podílel se na gólu, ale jak jsem říkal, pravá strana byla aktivnější, než levá. Nemyslím si, že pro Adama je levá strana něco nového, ve Spartě tam odehrál spousty zápasů. Chtěli jsme, aby doplňoval Martina (Doležala) a chodil pod něj, ale součinnost tam vázla. Jsme rádi, že se dostával i ve druhém poločase do šancí, snažil se jeden na jednoho. Odehrál standardní výkon, věříme, že další výkony budou ještě lepší.“