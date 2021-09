Coufal se vrátil do Ostravy a zářil: V Belgii to z nás spadne. Kde měl rodinu?

Jaký byl zápas proti Bělorusku?

„Asi těžší, než jsme možná čekali. Z výsledku nejsme nadšeni, ale jsme rádi, že jsme vyhráli. Všichni víme, že jsme měli dát více gólů. Bylo tam hodně nedotažených akcí, hodně zbytečně přestřelených ran. Měli jsme do toho dávat více rozumu, ne síly. Když to šlo po zemi, gólman s tím měl vždycky problém. Xkrát to skákalo na brankové čáře, trošku možná chyběla hladovost, zarputilost, štěstí...“

Po vápno v pohodě?

„Jo, dominantní výkon s vysokým držením míče. Byli jsme aktivní, snažili jsme se je honit, přepínat. I z defenzivního pohledu to bylo slušné. Měli nějaké brejky, ale v pohodě jsme si je pohlídali. Za fanoušky nás akorát mrzí, že nepadlo více gólů. Lidi byli hodně slyšet, vytvořili dobrou kulisu. Hrálo se tady moc hezky díky nim, čímž jim moc děkuju. Těším se tady na další zápasy.“

Klíčové jsou tři body, s takovým množstvím absencí obzvlášť. Ukázal tým charakter?

„Ve finále je opravdu každá výhra stejně cenná, pořád je to za tři body, ať už je to 1:0 nebo 8:0. Chybělo hodně hráčů ze základní sestavy, obranu jsme měli z poloviny novou a udrželi jsme čisté konto. Holy (Holeš) to zvládl, Alda (Matějů) taky zaskočil krásně. Myslím, že vzadu jsme byli precizní. Samozřejmě tam soupeř měl nějaké brejky, ale to bude mít každé mužstvo, když hrajete hodně nahoře. Pak je to jen o tom je pochytat, což jsme zvládli. Ukázali jsme sílu, hráli jsme, co jsme potřebovali.“

A fanoušci vás hnali. Přijela i rodinná podpora z Ludgeřovic?

„Někteří mě asi znali, protože mě na konci vyvolávali. Měl jsem tu i třídní paní učitelku ze sportovního gymnázia, jsem rád, že se byla podívat. I pánovi na vozíku jsem hodil dres. Měl na sobě starý reprezentační, tleskal, tak jsem mu chtěl udělat radost. A rodina? Po takové dlouhé době hrajeme v Ostravě a já mám zrovna rodinu na dovolené v Chorvatsku... Všichni jsou zrovna mimo.“ (smích)

PRVNÍ DOJEM: Proti Bělorusku hubeně, ale bez nervů. Ostrava si zaslouží víc repre

Jak složité teď bude přepnout na Lukaka a spol.?

„Čeká nás extrémní kvalita. Kluci, co jsou tady prvně nebo nemají třeba tolik zkušeností, určitě uvidí extratřídu. Po tomhle výsledku to z nás však trošku v Belgii spadne. Nemáme co ztratit, budeme se chtít opět prezentovat aktivním fotbalem. S panem Šilhavým jsme něco započali, tak ten proces budeme chtít ještě více budovat a pokračovat v něm.“

Belgičani vyhráli 5:2 v Estonsku, takže plichta s ohledem na první místo nic neřeší, že?

„Ne, remíza fakt nic neřeší. Pokusíme se vyhrát a uvidíme, na co to bude stačit. Sami vidíte ty ostatní výsledky. Sampi (Jankto) hned v šatně hlásil, že Italové remizovali s Bulharskem, Španělé dokonce prohráli ve Švédsku a Němci se trápili v Lichtenštejnsku. Divné výsledky. Nebo třeba Severní Makedonie, ta se taky překvapivě dostala na EURO. Koneckonců každý může opravdu porazit každého, takže tam určitě nemá smysl jezdit s poraženeckou náladou.“