Hororový faul na Messiho! Brutalita mohla ohrozit kariéru, legenda zuřila

Lionel Messi na tréninku PSG poté, co se ze Španělska přesunul do francouzské ligy • Reuters

Všichni ztuhli. Reprezentační duel v dresu Argentiny na hřišti Venezuely (3:1) mohl být pro Lionela Messiho posledním v kariéře. Po necelé půlhodině hry do něj ostře zajel Luis Adrián Martínez, za což dostal okamžitě červenou kartu. Nová akvizice PSG a legendární postava světové kopané zuřila. Pokud by Messi včas neuhnul, skončil zákrok klidně zlomenou nohou.

Messi zamířil do Jižní Ameriky okamžitě poté, co si odbyl debut v dresu pařížského PSG na hřišti v Remeši (2:0). Při kvalifikačním duelu o postup na světový šampionát do Kataru měl slušnou kliku, že jej vůbec dokončil.

Ve 28. minutě utkání si před vápnem přebíral balon, když do něj v rychlosti vlétl bránící Luis Adrián Martínez. Mířil na stojnou nohu a pokud by Messi včas nezareagoval, bylo by zle.

„Zákok na ukončení kariéry a zlomení nohy,“ popisovali hrůzné záběry komentátoři na sociálních sítích. Rozhodčí Gonzalez Cabrera tasil červenou kartu, kolem argentinského kapitána se strhla mela.

Ikonická desítka ležela na zemi a zuřila. Šlo o obzvlášť nebezpečný zákrok za hranou toho, co je na hřišti přípustné. Podobné štěstí při ostrém zákroku už měl před lety proti Atlétiku, kde ho prošlápl český stoper Tomáš Ujfaluši.

Messi se z brutálního zákroku oklepal a zvládl celé utkání, v němž Argentina nakonec proti oslabenému soupeři zvítězila 3:1. Největší hvězda se do statistik tentokrát nezapsala.

V národním týmu se 34letý útočník představil poprvé od triumfu na Copě América, a přestože po přestupu do PSG odehrál zatím jen 24 minut, herní pauza na něm nebyla znát. Na trávníku zářil celý zápas, o zápis mezi střelce ho připravilo několik výborných zákroků brankáře Wuilkera Faríňeze.