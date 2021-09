Lukaku i Martínez chválili Staňka. Má skvělou budoucnost, řekl trenér Belgie

Jednička Viktorie disponuje zajímavým životopisem. Staněk vyrůstal ve Spartě, v sedmnácti přestoupil do Evertonu. Po dvou a půl letech to zabalil a zamířil do tehdy druholigových Českých Budějovic, odkud ho koupila Plzeň.

Na západě Čech se postupně vypracoval v prvního gólmana, ale v létě jej trápilo zranění, a tak v této sezoně zatím odchytal jediný zápas. Prohru s Hradcem Králové...

Původně Staněk pro tento reprezentační sraz figuroval jen mezi náhradníky, ale po Kolářově omluvence byl donominován. A když Tomáš Vaclík v Bruselu po přišlápnutí od Romela Lukaka musel po čtvrthodině střídat, realizační tým dal okamžitě pokyn náhradníkovi, aby se rozcvičil.

Ne však několika srazy otrkanému Filipu Nguyenovi ze Slovácka, ale právě Staňkovi. Celkem překvapivá volba.

„Jindra vypadal na tréninku velmi dobře, takže jsme ve spolupráci s trenéry gólmanů zvolili jeho,“ vysvětloval Jaroslav Šilhavý. „Vstoupil do těžkého zápasu jako nováček a zvládl to velmi dobře.“

Rozhodně. Byť dvakrát inkasoval, jen Lukakovi chytil tři dobré šance. Dvě po tvrdých ranách pravačkou a jednu hlavičku zblízka.

Právě po ní pak tank z Chelsea ukázal směrem ke Staňkovi obdivné gesto zvednutým palcem. Bravo, chytil jsi to bezvadně!

A nezůstalo jen u toho. Debutant si s Lukakem po skončení mače vše docela dlouho a ve velmi dobré náladě vysvětloval. Na závěr přišlo upřímné kamarádské poplácání.

Oba se totiž znají z Evertonu. Chelsea tam belgického snajpra nejdřív poslala hostovat, načež ho do liverpoolského klubu prodala natvrdo. Aby si ho po sedmi letech a zkušenostech z dalších celků a soutěží za tři miliardy pořídila zpátky...

Ale o to nejde. To, že na Staňka jeden z nejlepších útočníků na světě nezapomněl, bylo velmi milé a sympatické. Tleskali tomu i rodinní příslušníci domácích ve VIP sektoru a fanoušci sedící poblíž. Opravdu pěkný moment.

„Romelu je fajn pracovitý kluk. Znám se s ním, máme spolu dobrý vztah,“ potvrdil i Antonín Barák, že je navzdory popularitě jedna z aktuálně největších hvězd charakterní.

Aby toho nebylo málo, rozpovídal se pak na tiskové konferenci o strakonickém rodákovi i kouč Roberto Martínez. V Goodison Parku totiž tehdy úřadoval zrovna on, vydržel tam tři roky.

„Jo, pamatuju si ho,“ usmál se 48letý Španěl, když k němu přiletěl dotaz od českých novinářů.

„To je fotbal. Takové hezké momenty vám život občas nadělí. Jindřich byl velmi mladý, když přišel do Evertonu. Prodělal nějaká zranění, za A-tým nikdy nenastoupil, ale na tréninku jsme ho párkrát měli,“ vzpomínal Martínez.

A na závěr Staňkovi složil kompliment.

„I když se nikdy neukázal v Premier League, v jeho potenciál jsem věřil. Jsem rád, že jsem ho mohl vidět na hřišti. Někdy se stává, že vám vypadne jeden gólman, pak druhý, ještě další a najednou jste v bráně. Pro Jindřicha to musel být skvělý moment být na hřišti proti Lukakovi nebo Hazardovi. Má fantastickou budoucnost,“ předpověděl.

Jak svou premiéru hodnotil fotbalista Viktorie?

„Je to výjimečný moment mé kariéry, jsem strašně rád, i když je to na úkor zranění Tomáše Vaclíka. Přeju mu, aby byl fit. Obrovská radost, že jsem mohl nastoupit a získat takové zkušenosti. Snažil jsem se to brát jako každé jiné utkání, ale bylo to náročnější,“ přiznal.

„Jak jsem vstoupil na hřiště, cítil jsem se dobře a bylo to v pohodě. Škoda druhého gólu, kde se mi zasekla noha. Víme, jak Lukaku hraje zády k bráně, jak má skvělé zakončení. Gól mi nedal, ale dostal jsem dva jiné. Škoda, že jsme to nezvládli,“ dodal Staněk, jenž velmi pravděpodobně nastoupí i ve středu ve „své“ Doosan Areně v přípravném utkání proti Ukrajině. Ale už od začátku.

Jak říká Martínez: to je prostě fotbal.