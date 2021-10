Schick se vrací do nároďáku. V ráži a s góly. Tlak ustojí, věří experti

Na EURO vstřelil pět ze šesti českých gólů, a když na minulém reprezentačním srazu útočník Patrik Schick kvůli disciplinárnímu trestu chyběl, národní tým vpředu trpěl. Návrat pětadvacetiletého bombarďáka nalije do družiny trenéra Jaroslava Šilhavého před kvalifikačními bitvami s Walesem a proti Bělorusku sebevědomí i kvalitu. Český výběr svého vrchního šutéra potřebuje, zvlášť v rozpoložení, v jakém je. Leverkusen se i díky jeho trefám drží Bayernu Mnichov, sám Schick prohání dělostřelce Roberta Lewandowského a Erlinga Haalanda.

Bývalý německý reprezentant Stefan Effenberg zařadil minulý týden Patrika Schicka mezi deset nejlepších útočníků světa, když ve svém žebříčku opomněl například Lionela Messiho. Kapitán německých mistrů světa z roku 1990 Lothar Matthäus se o českém střelci zase zmínil jako o skvělém forvardovi, když rozebíral aktuální sílu Leverkusenu. Sportovní ředitel Bayeru Simon Rolfes podotkl, že takové hráče prostě potřebujete.

Schick má v Německu dobré renomé. Aby také ne! Válí, střílí góly, šlape celý Leverkusen. Český útočník se o víkendu dvakrát trefil v Bielefeldu, celkem v aktuální sezoně počítá v bundeslize šest zásahů, jen o gól zaostává za super kanonýry Robertem Lewandowským z Bayernu a Erlingem Haalandem z Dortmundu. „Je to skvělé. Celkově pro český fotbal je dobře, že máme mezi třemi nejlepšími střelci bundesligy zástupce. Navíc nahánět Lewandowského a Haalanda je fakt těžké,“ tleská bývalý výborný útočník Horst Siegl.

Schickovi sedí ofenzivní rejdění Leverkusenu, z něhož vyčnívá on, mimořádně talentovaný Florian Wirtz a hbitý křídelník Moussa Diaby. Bayer vypadá stabilně, odhodlaně, nebezpečně, po sedmi kolech figuruje s šestnácti body jen o skóre za vedoucím Bayernem. „Nesmíme polevit,“ burcuje Schick.

Jeho schopnosti a produktivitu potřebuje nyní reprezentace. Nutně. Potenciál a kvalitu národního mužstva Schickova přítomnost značně ovlivňuje, což poslední dva srazy tvrdě odhalily. Na evropském šampionátu vstřelil pět ze šesti českých gólů, v září při nucené pauze soubor kouče Jaroslava Šilhavého v koncovce krvácel. Jen po jedné brance dal Bělorusku a v přátelském utkání Ukrajině, v Belgii neskóroval, mraky šancí zahodil.

„Je to hráč, kterého jsme potřebovali. V Belgii nám chyběl hrotový útočník, který je nebezpečný, udrží míč, zaměstná stopery. Tohle Patrik má. Očekávám, že bude velkou pomocí. Ostatní vědí, že má formu, že dává góly. Budou na něj hrát,“ soudí protřelý trenér a expert deníku Sport Ivan Kopecký.

„Je dobře, že se vrací. Je opět ve formě, Jarda Šilhavý na něj bude určitě spoléhat, vždycky na něm stavěl. Pro reprezentaci je opravdu důležitý,“ dodává Siegl.

Gólový apetit, báječné aktuální rozpoložení i kanonáda na EURO nakládají na Schicka fůru očekávání. „Počítám s tím, že budu víc pod drobnohledem. S tlakem problém nemám, naopak se budu cítit ještě lépe. Ve formě chci pokračovat,“ přijímá zodpovědnost. „Měl by to ustát, nebude to problém,“ nepochybuje Kopecký a zároveň cítí, že mužstvo s ním v sestavě působí sebevědoměji. „Určitě ano. S ním jde všechno nahoru,“ kýve hlavou někdejší trenér jednadvacítky.

Elegantní útočník vyzrál, dorostl. Nebojí se hrát, věří si. Má proč. Ví, že ho tým potřebuje, že se o něj bude chtít opřít. Z českých hráčů působí na jedné z nejlepších adres, už má i dost zkušeností. Společně s Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem, který však čerstvě kvůli zdravotním problémům vypadl z nominace, je hlavní tváří reprezentace.

Schick poslední sraz vynechal kvůli trestu za vyloučení v březnovém kvalifikačním zápase ve Walesu, kdy se hloupě ohnal po soupeři. Šilhavý s ním vše už před časem probral, v kanonýrovi dřímá touha po čestné a sportovní odplatě. Češi se ostrovnímu sokovi postaví v pátek v Edenu, chtějí si v kvalifikaci o mistrovství světa přiblížit druhé místo ve skupině za dominantní Belgií.

Schick vyrukuje na hrotu, zaskočit za něj budou připraveni Matěj Vydra a nováček Jan Kuchta. Odpadli mu kumpáni, kteří tradičně dodávali servis. Coufal, Jakub Jankto nebo Lukáš Masopust. Mrzutost to je velká, na druhou stranu se může rozvinout souhra produktivního útočníka se sparťany Adamem Hložkem nebo Jakubem Peškem.