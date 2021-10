Schick dýchá hvězdám na krk: hon na norského démona, Bayer šlape

Patrik Schick se vrací do národního týmu po trestu v dobré náladě a báječné formě. Výhra 4:0 v Bielefeldu probíhala de facto v režii českého reprezentanta, který nejprve trochu se štěstím nahrál na první gól Moussovi Diabymu, pak se dvakrát prosadil sám.

Prestižní magazín Kicker jeho výkon ohodnotil maximální známkou 1 a českého reprezentanta zařadil poprvé v sezoně do ideální sestavy kola. V plebiscitu fanoušků na klubovém Twitteru o Hráče zápasu získal 60,3 procenta hlasů, téměř třikrát víc než druhý Florian Wirtz (20,9 procenta).

„Lets gooo,“ vyťukal Schick na Instagramu pod fotografii, na které svým oblíbeným gestem slaví jednu z branek v Bielefeldu.

V tomto bundesligovém ročníku už jich vstřelil šest, lépe jsou na tom v celé soutěži jen dva démoni – Nor Erling Haaland z Dortmundu a Polák Robert Lewandowski z Bayernu Mnichov, oba se zatím trefili sedmkrát. Jen pro zajímavost – Schick zatím potřebuje na vstřelený gól 90 minut, Lewandowski 82 minut a momentálně zraněný Haaland 64 minut.

Dosavadním Schickovým sezonním maximem v bundeslize je deset branek, které vstřelil v ročníku 2019/20 za Lipsko. V minulém ročníku se prosadil za Bayer devětkrát.

„Poklona celému týmu, který šel od první minuty za svým a jednal velmi cílevědomě. Připravili jsme si spoustu gólových příležitostí,“ uvedl spokojeně trenér Gerardo Seoane, který do Leverkusenu přišel v létě z Young Boys Bern. A zatím to funguje, Bayer je v bundeslize druhý za obhájcem titulu z Mnichova pouze o skóre a válí rovněž v Evropské lize, kde zatím porazil Ferencváros (2:1) i Celtic (4:0). Náročný program tým zatím nijak nebrzdí, spíš naopak.

„Anglické týdny milujeme!“ prohlásil s úsměvem pozitivně naladěný Seoane, kterému nevadí, že v největším laufu přichází reprezentační přestávka.

„Smutný kvůli tomu fakt nejsem,“ řekl jasně. „Kalendář zkrátka je takový, jaký je, poslední týdny jsme měli náročný program. Hráči mohou těžit ze změny vzduchu nebo možnosti odpočinku.“

Za čtrnáct dní pak přijede do Leverkusenu mnichovský Bayern, aby si to rozdal v přímém souboji o první místo. To bude pro Schicka a spol. výzva.

„Dělá mi radost produktivita, kterou v posledních zápasech vykazujeme. Máme kvalitu – a dokážeme ji na hřišti ukázat,“ prohlásil gólman Lukas Hradecky sebevědomě.