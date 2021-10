Šilhavý: Ani od Součka to nebylo ono. Boj o druhé místo nevzdáváme

Jak berete remízu proti Walesu?

„Jsou na to dva pohledy. Chtěli jsme zápas vyhrát z pohledu postavení v kvalifikační tabulce. Nicméně musím pochválit soupeře, hrál velmi dobře. Souhlasím, že asi bod byl spravedlivý. Wales byl velmi kvalitní, naopak my jsme se hlavně v prvním poločase hledali, byli nervózní, měli těžké nohy, nebylo to úplně ideální. Soupeř měl velikou kvalitu.“

Souhlasíte, že hlavně v prvním poločase jste směrem dozadu hráli riskantně?

„Samozřejmě. Špatně jsme tam přebírali hráče, soupeř nám chodil při každé odražené standardce do brejku a přečísloval nás. Špatně jsme řešili obsazování hráčů. Mohli jsme být rádi, že jsme nedostali z jejich protiútoků víc gólů.“

Překvapil vás Wales, že se oproti EURO kvalitou dost posunul?

„Wales není slabé mužstvo. Jsou tam hráči z Premier League, Championship (druhá nejvyšší soutěž v Anglii), jsou zvyklí na tempo, které dnes předváděli. Mají velkou kvalitu, dneska se jim dařilo. My jsme nebyli v úplně dobrém rozpoložení, měli těžké nohy, z toho pramenily naše chyby. Nedoráželi jsme hráče, rozjíždělo se nám to a oni chodili do naší obrany v přečíslení. Bylo to pak nebezpečné.“

Neuvažoval jste o dřívějším střídání?

„Tím, že jsme vyrovnali, neřešili jsme, že bychom měli střídat o půli nebo v průběhu prvního poločasu. V kabině jsme si řekli, jak jít do druhého poločasu a ten byl pak o něco lepší. Jak už jsem říkal - Wales ukázal velkou kvalitu, hráli velice dobře, aktivně, agresivně. Ve druhém poločase byly naše brejkové situace mnohem lepší, i vzadu jsme hráli lépe.“

Mluvil jste o těžkých nohách. Dochází hráčům síly i vzhledem k náročnému programu? K tomu máte hodně zraněných…

„Doba je teď taková. Během pandemie se nehrálo dlouho nic, pak zase začalo hodně zápasů, tréninků. Z toho pramení zranění, která nás každou chvíli postihují, potom musíme měnit nominaci, to nás pak limituje i v zápase. Ve Walesu to byl z naší strany velmi dobrý výkon, sice jsme prohráli, ale ukázali jsme se tam ve velice dobrém světle. Měli jsme tam šance, tím, že jsme šli do deseti (po vyloučení Patrika Schicka), jsme prohráli. Jenže když je nominace skládaná z donominovaných hráčů, je to pak složité. Hráči jsou na sebe zvyklí, pak to musíte překopávat. Nechci nás omlouvat, ale je to skutečnost. To nemáme jen my, ale i další týmy.“

Jak vidíte boj o druhé místo ve skupině?

„Soupeř má o zápas méně, ale hraje ještě s Belgií, což je silný soupeř. O druhé místo boj nevzdáváme, může se stát cokoliv. V Bělorusku a doma s Estonskem chceme vyhrát. Ale nemáme to ve svých rukách, Wales je teď ve výhodě.“

Neuvažujete o změnách uprostřed pole? Alex Král se tam trápil, nedařilo se ani Tomáši Součkovi…

„Alex přestupoval do West Hamu, čeká na šanci, ale odehrál velmi dobré utkání s United, tam se mi líbil. Dneska nehrála dobře celá středová řada, ani Suk (Tomáš Souček) hlavně v první půli, nechávali jsme jim hodně prostoru. Tonda (Barák) bohužel dostal druhu žlutou kartu, nebude s námi cestovat do Ruska (na zápas s Běloruskem). Uvidíme, jak na tom bude zdravotně Holeš, takhle nám vypadli dva hráči ne na základě výkonu. Asi budeme muset ještě někoho povolat.“

Vadil vám horší pohyb uprostřed?

„Samozřejmě. Byli tam rychlejší, pohyblivější, dobře předvídali situace. Když jim to nešlo kombinací, dokázali si pomoct dlouhou přihrávkou přes Moorea, který hrál velmi dobře, kluci s ním měli hodně starostí, připravoval šance soupeři. Tím jsme byli pod tlakem, ale to nebylo jen středovými hráči, ani od dalších to nebylo v obranné fázi dneska ono.“