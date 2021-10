Hašek ke kauze zraněných: Společný lékař konspiraci nahrává. Hráčům věří

Jedním z nejsilnějších témat iSport studia před utkáním Česko–Wales (2:2) byly reprezentační omluvenky tří slávistů po těžkém programu završeném derby. Bývalý reprezentant a v současnosti trenér bez angažmá Martin Hašek si nemyslí, že by Bořil, Masopust či Ševčík nechtěli reprezentovat a nějakým způsobem zveličovali zranění. Zároveň přitakává, že stejný doktor reprezentace i klubu však konspiracím nahrává. Co v podobných situacích během kariéry zažil?

Na svém kontě má v Česku 263 odehraných ligových zápasů a 112 odtrénovaných. Na kauzu se zraněnými slávisty Janem Bořilem, Petrem Ševčíkem a Lukášem Masopustem, kteří se na poslední chvíli omluvili z probíhajícího reprezentačního srazu, se může Martin Hašek podívat z více pohledů.

Uznává, že u třech hráčů najednou to vyvolává otázky stejně jako pozice doktora Petra Krejčího mladšího, jenž zároveň působí ve Slavii i u reprezentačního áčka. „Po utkání do toho vstupuje doktor, na kterého je vyvíjen tlak. Ten si pomůže tím, že hráče pošle na přístroje. Rezonance a rentgen. Ale pokud se nic neodhalí, je to na domluvě, jak se hráči cítí,“ popisuje Hašek postup při zranění po zápase.

„Jsou očividná zranění jako výrony a horší. Pak jsou ale zranění, která hráče limitují, ale na přístrojích se nic neukáže. Doktor se pak domlouvá s hráčem, ale už do toho mluví i trenér. A pokud jde i o reprezentanta, faktorů je tam více,“ dodal Hašek.

Hosté ve studiu Hašek i redaktor Sportu Pavel Hartman se shodli, že u Bořila není u zranění žádná pochybnost. Slávistický kapitán má problémy s kolenem a Slavia potvrdila, že má jít na operaci a zmešká více než půl roku. Otazníky tak zůstaly hlavně u svalového zranění Masopusta a Ševčíkova problému s kotníkem, jejichž vyšetření v rámci reprezentace provedl zároveň slávistický doktor Krejčí ml.

Že by se však reprezentování chtěli z vlastní vůle vyhnout Ševčík s Masopustem, se osazenstvu ve studiu nezdálo. „Nedovedu si představit, že by Masopust i Ševčík se svým charakterem něco simulovali,“ dodal Hartman.

I Hašek si ve své kariéře logicky řadou zranění prošel. Připomněl jedno, které si naopak přivodil na reprezentačním srazu ve Skotsku. „Udělal jsem zvláštní pohyb a zápas dohrál. Ale v letadle mi to ztuhlo a pár dní jsem pak skoro nemohl chodit,“ vzpomínal. Po návratu do klubu se nechal i přes bolest přemluvit k zápasu, protože Spartu čekalo derby. Souboj se Slavií se mu hodně nepovedl a ještě schytal kritiku. „A to si představte, že o týden později jsem se nechal i přesto, že jsem to stále nedoléčil, znovu přemluvit. A ten další zápas se mi povedl,“ dodal s úsměvem.

Zároveň také připomněl, v jaké situaci jednou dohrával utkání Tomáš Sivok. „Hrál jednou Ligu mistrů proti Thunu a v souboji si přivodil zranění. Udělal au, au a utkání dohrál. A pak se ukázalo, že měl přetržený zkřížený vaz,“ vzpomněl si Hašek na působení ve Spartě.