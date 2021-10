Pešek: Těžký zápas, bod musíme brát. Kiks gólmana? Bylo to až komické

Jaké bylo utkání proti Walesu?

„Vyrovnané, těžké, náročné. Je škoda, že jsme zápas nezvládli před skvělými fanoušky. Ale bod musíme brát, šance měla obě mužstva, oni možná ještě vyloženější.“

Jak moc jste si zkomplikovali boj o druhé místo?

„To ještě uvidíme. Čekají nás ještě další zápasy, které budeme chtít zvládnout. Každopádně je to škoda.“

Velšané si dali kuriózní vlastní gól. Co jste té situaci říkal?

„Dobře jsme je presovali. Říkali jsme si, že vápno je všelijaké, chtěli jsme gólmana napadat. Bylo to takové komické, ještě to chtěl brankář odkopnout. Byl to šťastný gól, mohl nás nakopnout, což se bohužel nepodařilo.“

Jak jste si užil branku, kterou jste vstřelil?

„Moc. Gólman to vyrazil, se štěstím jsem tam byl. Musím ocenit skvělou práci levé strany.“

Zdálo se, že vám velšské brejky dělaly velké problémy…

„Určitě nám dělaly problémy. Z našeho rohu jsme dostali gól, nepohlídali jsme si to. Kdyby ano, měli bychom větší šanci na úspěch. Ale oni mají svou kvalitu, mají hráče z kvalitních soutěží.“

Projevila se absence zraněných Vladimíra Coufala a dalších hráčů?

„Těžko říct, asi jo. Ale my ostatní jsme dostali šanci, chtěli jsme je nahradit. Fanoušci byli skvělí. Škoda.“