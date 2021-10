Ward (skoro) jako Kolář: špatná šajtle, podcenění, nekoncentrace

Pro Čechy dar z nebes, gól zdarma. Pro Wales a zejména brankáře Dannyho Warda noční můra. Když nezpracoval přihrávku Aarona Ramseyho a míč skončil v síti, díky čemuž se tým Jaroslava Šilhavého dostal do vedení 2:1, slušně zaplněný Eden slavil, zatímco osmadvacetiletý gólman si pod knírkem viditelně zanadával. Wardův zkrat připomněl dva měsíce starou hrubku slávisty Ondřeje Koláře proti Ferencvárosi. „Nekoncentroval se na dotyk,“ řekl trenér Martin Hašek.

Nejen pralesní úroveň nabízí chyby k popukání, Danny Ward by mohl vyprávět. Jednička Walesu nebude na jubilejní dvacátý zápas v reprezentaci vzpomínat v dobrém.

Gólman, za nějž Leicester před třemi lety zaplatil Liverpoolu v přepočtu 350 milionů korun, aby kryl záda Kasperu Schmeichelovi, je nyní smutnou hvězdou YouTube.

Ve 49. minutě pátečního duelu totiž nezkrotil malou domů Aarona Ramseyho a bylo vymalováno. Na rozdíl od slávisty Ondřeje Koláře, kterému před dvěma měsíci v Budapešti po Kačarabově pasu balon těsně před kopačkou na drnu nepředvídatelně poskočil, se Ward nemá na co vymlouvat. Situaci zřetelně podcenil.

Jednak tím, že zvolil zpracování šajtlí, které je oproti klasické placírce technicky náročnější. Však mu taky míč sjel přes vnější nárt na špičku...

A taky tím, že při pokusu o záchrannou brzdu nepoužil ve skluzu slabší levačku. Zkrátka všechno špatně. Spoluhráči šli do kolen, kapitán Ramsey se chytil za hlavu, jediný Ethan Ampadu kolegiálně Warda poplácal a povzbudil.

„Já jsem nejdřív radostně roztáhl ruce, ale rychle jsem je dal zpátky dolů, protože s ním soucítím,“ popisoval protějšek Tomáš Vaclík.

„Je to hrozný, když mu to takhle hopsne. Malá vápna nebyla na obou stranách v nejlepším stavu. Je blbý, když se tohle stane,“ omlouval ho Vaclík při rozhovorech a o půlnoci pak ještě na Twitter vyťukal: „Hlavu vzhůru a hodně štěstí v dalších zápasech.“

Ward není v osmadvaceti žádným zelenáčem, přesto je na něm občas vidět malá praxe.

V Leicesteru vysedává na lavičce, lepší to nebylo ani předtím na Anfieldu. Jürgen Klopp mu v Liverpoolu dopřál dva starty v Premier League v roce 2016, víckrát se rodák z Wrexhamu ve slavné soutěži neukázal.

Pravidelně Ward chytával pouze v sezoně 2016/17, když hostoval v Huddersfield Town v Championship. A v ročníku 2015/16, to zase vypomáhal skotskému Aberdeenu.

Před rokem nastoupil dvakrát v základní skupině Evropské ligy (s Luhanskem 0:1, s AEK Atény 2:0), protože Schmeichel odpočíval. Občas se objeví v anglických pohárech, jinak nic.

„Taková chyba většinou vzniká, když se gólman do poslední chvíle nesoustředí na převzetí míče. Určitě to měl zvládnout, protože měl dost času a nebyl atakovaný,“ popisoval ve studiu iSport.cz trenér Martin Hašek starší.

„Šlo asi o to, že už se začal dívat, kam rozehraje míč, až ho převezme. Je to společný jmenovatel u většiny gólmanů, protože se dívají moc dopředu. Považují situaci za vyřešenou,“ dodal.

Jako bývalý defenzivní záložník Hašek dobře ví, že je rozdíl, když se taková nepříjemnost přihodí hráči v bezpečném prostoru a když brankáři. Muži v rukavicích jsou sledováni dvojnásob.

„Je to obecný problém, ale když to zkazí gólman, je míč rovnou v bráně. Kdežto když se mi to stane ve středu pole, divák s párkem a pivem v ruce si toho ani nevšimne,“ glosoval kouč.

„Pokud není situace ukončená, musím se na ni stoprocentně soustředit. A to neplatí jen pro zpracování. Když střílím, jdu do míče naplno, dotahuju pohyb a pak teprve zvedám hlavu. U golfu se taky hned nedíváte za míčkem, to samé tenista, když hraje volej. Nejdříve musíte dotáhnout pohyb.“

Ward s Kolářem už to taky vědí..