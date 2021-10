33 a dost! V základu repre po letech chyběl slávista. Na vině zranění i tlak

Nebýt zdravotních problémů Tomáše Holeše, nejspíš by dlouhá série třiatřiceti zápasů v základní sestavě se slávistickými oporami pokračovala. Jenže defenzivní univerzál „sešívaných“ z nominace na poslední chvíli vypadl.

Kouč Jaroslav Šilhavý na jeho potíže upozorňoval před utkáním proti Walesu s tím, že důležité slovo budou mít lékaři týmu ještě v den zápasu, zda Holeše pustí na hřiště. Jak se ukázalo, nepustili a k dispozici nebude ani pro pondělí bitvu v Kazani s Běloruskem. Spolu s potrestaným záložníkem Antonínem Barákem a brankářem Alešem Mandousem (rodinné důvody) už tým opustili. Nahradili je středopolaři David Pavelka s nováčkem Pavlem Buchou a gólman Filip Nguyen.

Ovšem pro základní sestavu to znamenalo přetržení neuvěřitelně dlouhé šňůry, během níž Šilhavý začal spoléhat na hráče z klubu, který sám před svým reprezentačním angažmá vedl, a kde v tu chvíli začal úřadovat jeho nástupce Jindřich Trpišovský.

Na slávisty.

Nejdřív především na Tomáše Součka, a na něho se postupně nabalovali další. Alex Král, Lukáš Masopust, Jan Bořil, Vladimír Coufal, Ondřej Kúdela, Tomáš Holeš, Lukáš Provod, Petr Ševčík…

„Nejčervenobílejší“ začal být národní tým už na podzim 2019, kdy se v Šilhavého sestavě objevilo až pět Trpišovského svěřenců, jejich počet se pak ustálil na třech až čtyřech a zhruba v tomhle trendu se jelo i přes letošní EURO.

A to i navzdory tomu, že někteří z nich už Eden opustili. Hlavně Tomáš Souček a Vladimír Coufal, kteří už tedy nespadali do této kategorie, kouči Šilhavému navíc chyběli zraněný Lukáš Provod a potrestaný Ondřej Kúdela, kteří by jinak měli velkou šanci hrát a počet udržovat třeba ještě vyšší. Takhle na turnaji sázel trenér mužstva především na Jana Bořila, Lukáš Masopusta, Tomáše Holeše a v pozdější fázi i na Petra Ševčíka.

Těsně po EURO, alespoň prozatím, červenobílá stopa v týmu ochabuje. Hlavně vinou zranění, taky ale třeba kvůli tlaku, jaký slávistické vedení na svaz vytváří, a o čemž nezřídka veřejně hovoří i předseda klubu Jaroslav Tvrdík.

Ten si pochopitelně přeje, aby zdravotní problémy opustily především jeho áčko, Trpišovského tým, kříží se tak na této úrovni zájmy klubové a národní, které si mezi sebou obě zmíněné strany potřebují vyjasnit. Koneckonců nároďáku jde o to, aby se kvalifikoval na mistrovství světa. Teprve podruhé od rozpadu federace.