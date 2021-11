Maguire to schytal za oslavu. Trapné. Je ostuda United, nechápe ikona

„Myslí si, že gólem utiší kritiky, trapné. Je ostudou Manchesteru United,“ řekl pro televizní stanici ITV bývalý záložník a kapitán „Rudých ďáblů“ Roy Keane.

„Nemusíte to dělat. V lidech to zanechává hořkost, nelíbí se jim to. Jen jim to dává příležitost k tomu, že si počkají na jeho špatný výkon, aby se do něj mohli pustit,“ přidal někdejší anglický reprezentant Jermain Defoe.

„Na nikoho jsem tím gestem nemířil. Jsem kapitán Manchesteru United, takže jsem pochopitelně kritizován, když se týmu nedaří. Očekávám to,“ uvedl Maguire, který proti Albánii otevřel hlavou skóre.

„Dát gól za národní tým je skvělý pocit. Věděli jsme, jak důležitý tenhle zápas je a jak důležité bylo vstřelit první branku,“ dodal osmadvacetiletý rodák ze Sheffieldu.

Trenéra Albionu Garetha Southgatea jeho výkon potěšil. „Je fanouškem Hulka Hogana? Nevím, co ta oslava měla znamenat. Je to báječný hráč. Na mistrovství Evropy se dostal do ideální sestavy turnaje,“ konstatoval Southgate.

Jeho výběr zdolal Albánii 5:0, přičemž všechny branky vstřelil v prvním poločase. Hattrickem se ve Wembley zaskvěl kapitán Harry Kane, který asistoval i u trefy Jordana Hendersona.

Postup Anglie na světový šampionát v Kataru už by měl být pouze formalitou. Skupinu I vede o tři body před Polskem a o šest branek má lepší gólový rozdíl. Kvalifikaci navíc zakončí v pondělí na hřišti outsidera ze San Marina, zatímco Polsko doma vyzve Maďarsko.