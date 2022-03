Pekhart dává góly a řekl si o nominaci: Láká mě hrát proti Polsku

Telefon mu zadrnčel v pátek ráno. Jaroslav Šilhavý Pekhartovi oznámil, že se má v pondělí hlásit na srazu národního týmu. Vytáhlý forvard o sobě dává vědět v pravou dobu – v Legii pravidelně nastupuje a naposledy se trefil dvakrát. Ve chvíli, kdy je téměř vyloučený start Patrika Schicka, se i na umění zkušeného střelce bude spoléhat.

Na jaře jste vyhráli pátý zápas za sebou. Co stojí za vzestupem Legie?

„Po zápase, co nám zastavili autobus fanoušci a napadli jednoho hráče (12. prosince po prohře 1:2 na hřišti Wisly Plock), tým převzal trenér Vukovič. Tedy trenér, se kterým jsme vyhráli první titul, co jsem přišel do Polska (na jaře 2020), ale pak byl překvapivě odvolaný. Měli jsme dobrou zimní přípravu a teď už to vypadá, že se zvedáme i jako tým. Situace tady byla strašně těžká. Sešlo se dohromady spousty věcí, dohromady to udělalo takový stav, že se klub dostal do situace, v jaké nikdy nebyl.“

Prošli jste si krizovým obdobím?

„Opravdu to tady bylo hodně náročné. Lidé v klubu i fanoušci jsou zvyklí jen na tituly, nic jiného se tady nebere. Situace, do jaké jsme se dostali na podzim, byla pro všechny nepřijatelná.“

V pondělí se sejde národní tým před baráží o MS ve Švédsku. Jste mezi náhradníky, láká vás dodatečná nominace?

„Na sraz moc rád pojedu, navíc když existuje možnost hrát o mistrovství světa v Polsku proti trenérovi, který mě vedl minulý rok v Legii (Czeslaw Michniewicz).“

Mluvil s vámi o nominaci trenér Šilhavý?

„Volal mi kolem Vánoc. Jsme v kontaktu, byli jsme i na podzim, když jsem si prošel zraněním kotníku a operací nosu. Znovu se mi ozval v pátek, že jsem v dodatečné nominaci.“

Může tým i přes početná zranění ve Švédsku uspět?

„Prakticky od EURO jsme se v plné síle nesešli. Zranění je opravdu hodně, bohužel to je součást fotbalu. Ale i tak je šance postoupit na šampionát v Kataru velká.“

Jako mladý reprezentant pamatujete baráž o EURO 2012. Jak vzpomínáte na zápasy s Černou Horou?

„Vzpomínky jsou krásné. Byl jsem první rok v bundeslize, měl super sezonu. V obou zápasech jsem nastoupil od začátku, zvládli jsme je, obě utkání vyhráli a postoupili na EURO, takže super.“

Láká vás případný souboj s Polskem ve finále baráže?

„Určitě, už kvůli věcem, co už jsem zmiňoval.“

V Polsku je aktuálně nejvíc ukrajinských uprchlíků, které zasáhla válka po invazi ruských vojsk. Jak je to znát ve Varšavě?

„Tahle situace se v Polsku řeší hodně. Přeci jen je na hranice blízko. Bydlím kousek od nádraží, každý den vidím, co se tam děje a kolik lidí přijíždí z Ukrajiny. Těžko se mi k tomu něco říká. Pro mě je tohle v jednadvacátém století nepochopitelná věc. Věřím, že válka brzy skončí.“