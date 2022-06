Tančící brankář je hit! Tah s dvojkou poslal Austrálii na MS, sudí ho varoval

Radost fotbalistů Austrálie, kteří postoupili na MS do Kataru přes hráče Peru • Reuters

Australská radost z postupu na mistrovství světa do Kataru, kam v penaltovém rozstřelu pomohl gólman Andrew Redmayne (vlevo) • Reuters

Andrew Redmayne. 33letý gólman Sydney, dvojka australské reprezentace. Právě o něm se po úspěšné baráži o postup na MS proti Peru baví nejvíc. Do hry šel překvapivě na závěrečné penalty, které nakonec rozhodl. Soupeře znervózňoval zběsilými tanečky a ty přinesly kýžený úspěch. „Když pomůže alespoň trošku to, že ze sebe budu dělat blbce, udělám to,“ vykládal reportérům po postupovém večeru. Austrálie se stala 31. jistým účastníkem ze 32 mužstev, které se v zimě v Kataru představí.

Vyrovnaný a bezbrankový zápas o postup na závěrečný turnaj dospěl k penaltovému rozuzlení. Australané v závěru prodloužení připravili na jihoamerického soupeře šokující tah. Trenér Graham Arnold sáhl ke střídání brankářů, do hry poslal dvojku Andrewa Redmayneho. Šlo o jeho teprve třetí reprezentační start a mnozí nechápali, co to kouč vymyslel.

„Andrew chytá penalty velmi dobře a já chtěl udělat něco, co soupeře psychicky rozhodí,“ vysvětloval Arnold po utkání na tiskové konferenci. „Pravděpodobně se sami sebe ptali: 'Proč tam toho kluka dává? To musí být sakra dobrej.' Možná proto pak ve třetí sérii trefili tyčku. Byl to risk, ale zafungovalo to.“

Redmayne si na závěrečný rozstřel připravil zvláštní taktiku. Na brankové čáře poskakoval jako zběsilý a snažil se všemožně znervóznit soupeřovy exekutory. Strategie zafungovala - Austrálie na penalty zvítězila 5:4, čímž se probojovala na závěrečný světový turnaj popáté v řadě. Vousatý gólman si pak užíval největší večer kariéry.

„Když získám jedno, dvě procenta výhody navíc tím, že v brance předvedu něco bláznivého a udělám ze sebe blbce, udělám to,“ ohlédl se 33letý gólman za postupovým večerem. „Ale nemyslím si, že bych byl hlavním hrdinou. Kluci si na hřišti prošli peklem, když vydrželi makat 120 minut proti tak těžkému soupeři,“ vyzdvihl své parťáky.

Jeho poskakování mezi tyčemi mohlo jeho týmu zavařit. Rozhodčí celou dobu bedlivě sledovali, zda nepřekračuje čáru a neporušuje pravidla. „Myslím, že sudí byl z mé taktiky malinko rozhozený. Několikrát mi hrozil, že dostanu žlutou za to, že provokuju protihráče. Já se ale ničím neprovinil,“ popisoval dramatické chvilky. „Při posledních dvou penaltách mi dokonce říkal: 'Když penaltu chytneš, vyhrajete. Ale neutíkej se radovat, protože to budeme muset zkontrolovat u VAR. Moc kolem čáry poskakuješ.'“

Když v šesté sérii vychytal Alexe Valeru, přes veškerá varování začal slavit. Rozhodčí nakonec australskou radost nestopli a z gólmana, který zápasy národního týmu běžně tráví na lavičce, se rázem stala hlavní postava. Celá země aktuálně slaví velký postup, mnozí lidé si na další den brali volno v práci.

Redmayne v mládí zkoušel prorazit v Arsenalu, ale neuspěl a svou kariéru tráví v australské lize. Už šest sezon chytá za Sydney, kterému v roce 2019 pomohl dvěma úspěšnými zákroky v penaltovém rozstřelu a rozhodl ligové finále.

„Nedělám si žádné iluze. Zůstanu v okruhu brankářů australské ligy, mám radost z toho, jak Matty (Mathew Ryan, australská jednička z Realu Sociedad) celý zápas odchytal,“ zdůraznil přínos svého reprezentačního kolegy a jasné týmové jedničky.