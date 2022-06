Kostarika slaví postup do Kataru. Účast na MS jí zařídil Campbell

Fotbalisté Kostariky se stali posledními účastníky mistrovství světa. Na neutrální půdě v katarském Rajjánu porazili v interkontinentálním play off 1:0 Nový Zéland a mezi elitou se představí pošesté. Utkání rozhodl už ve třetí minutě Joel Campbell.

Kostarika vstoupí do závěrečného turnaje v Kataru 23. listopadu proti Španělsku. Ve skupině E ji dále čekají Německo a Japonsko. „Tenhle mančaft ukázal, co to znamená být Kostaričan. Nikdy se nevzdá, vždycky odevzdá sto procent,“ radoval se kouč Luis Fernando Suárez.

Bývalý hráč Arsenalu Campbell udeřil hned z první šance zápasu. Naběhl si mezi obránce na centr mladíčka Bennettea a z voleje poslal míč k vzdálenější tyči. Nový Zéland byl po zbytek první půle výrazně nebezpečnější, ačkoliv je na tom v pořadí FIFA o 70 míst hůř než středoamerický celek. V 39. minutě zúročil převahu Wood, sudí ale po konzultaci s videem jeho branku kvůli předchozímu faulu odvolal.

Kostarický kouč Suárez udělal na začátku druhého dějství tři změny v sestavě a hra se po přestávce vyrovnala. Snahu „All Whites“ navíc zkomplikoval dvacet minut před koncem střídající Barbarouses, jenž byl po ostrém skluzu vyloučen. Navzdory oslabení si Nový Zéland vypracoval další šance, na historicky třetí účast na světovém šampionátu ale nedosáhl.

„Dostali jsme brzký gól, ale pak jsme na hřišti absolutně dominovali. Odehráli jsme skvělé utkání, chyběla nám akorát větší kvalita v zakončení. Tohle vyřazení bude bolet hodně dlouho,“ litoval trenér Danny Hay, jehož tým držel míč 64 procent času a soupeře přestřílel 15:4.

Kostarika - Nový Zéland 1:0 (1:0)

Branka: 3. Campbell.

ČK: 69. Barbarouses (NZ).