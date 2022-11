Úkaz se dvěma starty v repre. Krizi Nizozemců má vyřešit veterán (39)

Přísloví o tom, jak s časem krásně zraje víno, naplňuje až běda. Dneska se stane jedním z nejstarších hráčů, kteří kdy nastoupili k zápasu mistrovství světa. Neměl žádnou skvělou kariéru, velkých zápasů se dočkal v době, kdy si ostatní kolegové dávno s gustem užívají důchod.

Remku Pasveerovi bylo před necelými dvěma týdny 39 let. A jestli se potvrdí, s čím počítají nizozemská média, tedy že trenér Louis van Gaal vybere brankáře Ajaxu do základu proti Senegalu, bude to Pasveerova premiéra na:

Remko Pasveer Země: Nizozemsko Pozice: Brankář Věk: 39 let Kariéra: Twente (2003-2006), Heracles Almelo (2006-2014), Go Ahead Eagles (2008-2010 host.), PSV Eindhoven (2014-2017), Vitesse (2017-2021), Ajax (2021-dosud) Starty v Evropské lize: 8 Starty v Lize mistrů: 13 Starty za nizozemskou U21: 2 Starty za nizozemské áčko: 2 Mistr Eredivisie 2015 a 2016 (oba PSV), 2022 (Ajax) Mistr Evropy do 21 let 2006

Mistrovství světa.

Obecně na velkém mezinárodním turnaji.

A třetí start za seniorskou nizozemskou reprezentaci vůbec.

Debutoval v ní teprve před dvěma měsíci v Lize národů proti Polsku, druhé utkání si připsal o tři dny později proti Belgii. A aby bylo jasno, Nizozemsko oba zápasy vyhrálo a Pasveer ještě neinkasoval. Takže chytat umí, třeba někdejší ikona holandského výběru Rafael van der Vaart tvrdí, že klidnějšího brankáře snad nikdy neviděl. „A to pak nejvíc ocení obránci. Navíc má výbornou rozehrávku,“ vyjmenovával Van der Vaart jeho přednosti.

Zrovna proti Belgii se Pasveer stal druhým nejstarším hráčem, který kdy nastoupil za nizozemský nároďák. Starší byl už jen Sander Boschker, když ve 39 letech a 224 dnech chytal v červnu 2010 v přípravě proti Ghaně. I Boschker byl mimochodem svátečním jménem na soupisce „oranžových“, startoval za ně pouze v tomto jednom utkání…

A teď co Pasveera vystřelilo až na vrchol mezi jeho krajany.

Důvěru trenéra Louise van Gaala nemá Jasper Cillessen z Nijmegenu, jeden z hrdinů, kteří přivezli do Nizozemska bronz před osmi lety z Brazílie. Mark Flekken sice ve Freiburgu pravidelně chytá, ani on se ale do nominace nevešel, byť taky naskočil do nedávné Ligy národů. V Nizozemsku je jeho absence považována za málem svatokrádež. 22letý Kjell Scherpen hájí bránu Vitesse, ten ale ještě patří věkem do výběru do jednadvaceti let.

Do tříčlenného brankářského týmu nakonec k Pasveerovi pronikl Justin Bijlow, jenž odchytal šest utkání v kvalifikaci o Katar a právě tihle dva si budou podle všeho vzájemně největší konkurencí. A pak Andries Noppert z Heerenveenu, který nemá vůbec žádnou reprezentační zkušenost.

Jestli o některém z nároďáků platí, že prožívá aktuálně trochu složitější situaci s gólmany, jsou to prostě Nizozemci…

A za těchto okolností se probojoval až na pozici jedničky, nebo do její těsné blízkosti, právě Pasveer. Ostatně i v Ajaxu, kam přišel jako volný hráč před rokem a půl z Vitesse, to bylo podobné. Postupná zranění jeho konkurentů a hlavně tvrdý zákaz pro André Onanu v únoru 2021 za doping dokázal vlastními výkony využít. Neuvěřitelné.

„Celé roky jsem tvrdě dřel a až teď mám pocit, že do sebe všechny kousky puzzle zapadly,“ pravil nadšeně Pasveer, když před dvěma měsíci nastoupil v Lize národů. V hledišti v Amsterdamu seděl i jeho otec Eddie, sám bývalý brankář Twente nebo Graafschapu, který se po kariéře dal na trénování.

„Není pro mě obvyklé povolávat k debutu 38letého fotbalistu, ale když se podíváte na jeho výkony, musíte uznat, že si to zaslouží. Je úžasné ho sledovat,“ rozplýval se jinak přísný Van Gaal.

„Myslím, že do Kataru pojede,“ předpověděl mu kouč už na konci září.

Své slovo dodržel. A není vyloučené, že ho znovu postaví mezi tyče.

V jeho 39 letech a 13 dnech.

Nejstarší hráči v historii MS

1. Ísam Haddarí

Egypt, brankář

45 let, 5 měsíců, 10 dnů, MS 2018

2. Faryd Mondragón

Kolumbie, brankář

43 let, 3 dny, MS 2018

3. Roger Milla

Kamerun, útočník

42 let, 1 měsíc, 8 dnů, MS 1994

4. Pat Jennings

Severní Irsko, brankář

41 let, MS 1986

5. Peter Shilton

Anglie, brankář

40 let, 9 měsíců, 19 dnů, MS 1990