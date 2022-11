Čím Saúdové omráčili Messiho a spol.? Vysokou obranou a ofsajdovou pastí

Byl to šok pro celý svět. Nikdo nečekal, že by Argentina s Lionelem Messim mohla podlehnout 1:2 outsiderům ze Saúdské Arábie. Jak se to mohlo stát? Základem byla vysunutá defenzivní linie Saúdů podpořená ofsajdovou pastí, do které se nechal obr vedený božskou desítkou chytit.