Polsko - Argentina 0:2. Favorit vládl! Obří drama na dálku, postupují oba

Argentina porazila na závěr skupiny C na MS v Kataru Polsko 2:0 a postupuje do osmifinále z prvního místa! O druhou příčku probíhal obrovský souboj na dálku, dlouho se zdálo, že rozhodne až bilance žlutých karet. Mexiko ale nakonec přehrálo Saúdskou Arábii jen 2:1, když asijský soupeř snížil v nastavení. Do play off tak díky lepšímu skóre postupují společně s Argentinou Poláci.