Messiho penalta? Expert se divil. K postupu mohlo vést zvláštní pravidlo

Ukázala dominanci. Sílu, odhodlání. A nasazení kapitána Lionela Messiho. Argentina po nejlepším výkonu na světovém šampionátu v Kataru skolila Polsko 2:0, v první půli držel českého souseda gólman Wojciech Szczesny. Lapil penaltu Messimu, která vznikla po intervenci VAR. „Trest byl moc příšný,“ hodnotil ve studiu iSport.cz expert a někdejší ligový záložník Zdeněk Folprecht. Polsko se i tak radovalo z těsného postupu do osmifinále před Mexikem. Do poslední chvíle hrozilo, že rozhodne zvláštní pravidlo o počtu žlutých karet.

Argentina ukázala, proč v minulém roce ovládla mistrovství Jižní Ameriky, proč neprohrála 36 zápasů po sobě. Při výhře 2:0 přestřílela Polsko 13:0, držení míče měla 73:27, na rohy zvítězila 9:1. „Naprosto zasloužená výhra Argentiny, byl to její nejlepší zápas na mistrovství. Polsko pokračovalo v hodně tmavé šedi, jakou na mistrovství předvádí. V osmifinále jde na Francii, pokud se rapidně nezlepší, bude to pro ně jednoznačná konečná,“ hodnotil Folprecht.

Jednoho z favorita mistrovství nerozhodil ani bezbrankový poločas. V něm hrál hlavní roli polský gólman Szczesny. Na konci půle trefil při likvidování vysokého centru do hlavy Lionela Messiho. Po zásahu VAR a zhlédnutí opakovaného záznamu odpískal nizozemský sudí Danny Makkelie přísnou penaltu.

„Zákrok to byl zvláštní. Pravidlově je rozhodnutí asi v pořádku, nemůžeme popřít, že Messiho rukou gólman trefil. Ale z logiky věci mi přijde, že trest penalty je v tomhle případě moc, přišel mi hrozně přísný,“ vyjádřil se Folprecht.

SESTŘIH: Polsko - Argentina 0:2. Obří drama na dálku, postupují oba Video se připravuje ...

Messi druhou penaltu na turnaji ale nedal. Szczesny předvedl fantastický zákrok. Gólman Juventusu tvrdou ránu levačkou vyrazil a udržel Polsko v zápase. „Messi je celkem spolehlivý exekutor. Nekopnul to úplně dobře, ale zákrok Sczcesného byl výborný. Vytrčil pravou ruku, byla to rána, šlo o TOP zákrok,“ ocenil Folprecht.

Szczesny je penaltovým expertem. Podle renomovaného serveru Transfermarkt během klubové a reprezentační kariéry lapil 26 penalt z 86 pokusů. Polská jednička v Kataru vychytala ve druhém zápase na turnaji i exekutora ze Saúdské Arábie Salema Al Dawsariho, evropský celek vyhrál 2:0.

Proti Argentině ale Polsko nemělo nárok. Messiho parta prošla po výhře 2:0 pohodlně do osmifinále, kde narazí na Austrálii. O druhý postupový flek se vedl tuhý boj do posledních vteřin. Co se seběhlo?

Mexiko v souběžně hraném zápase dlouho vedlo nad Saúdskou Arábii 2:0. Chvíli před koncem mělo v tabulce s Polskem shodný počet bodů (4), stejné skóre (2:2), i vzájemný zápas (0:0). O druhém postupujícím by rozhodovalo zcela výjimečné kritérium - pravidlo Fair Play, konkrétně počet žlutých karet. Polsko jich ve skupině obdrželo 5, Mexiko 7, tudíž by prošlo do vyřazovací fáze.

Netradiční počty nakonec vyřešila Saúdská Arábie. Salem Davsárí vstřelil branku v 95. minutě a uzavřel skóre na 1:2, tudíž Polsko postoupilo na základě faktu, že má o jednu inkasovanou branku méně. „Pokud by existovala lepší alternativa, někdo by ji vymyslel,“ pokrčil rameny Folprecht nad zvláštním pravidlem.

Z šesti poločasů se Polsku povedl jen jeden, přesto to stačilo na čtyři body a postup do osmifinále. „Pokud by Mexiko dalo ještě jeden gól, postoupilo. Bylo to dramatické, bavilo mě to,“ dodal ve studiu fotbalový expert deníku Sport Radek Špryňar.