Nejsilnější Japonsko, Asie roste. Dostali jsme hodně lekcí, řekl kouč

PŘÍMO Z KATARU | Mají v plánu potvrdit asijské povstání. Japonci i Korejci jdou na fotbalovém šampionátu v Kataru do boje o čtvrtfinále. První z nich se v pondělí odpoledne potkají s Chorvatskem, druzí večer s Brazílií.

Obarvené vlasy, trochu chraptivý hlas, výrazná dikce a bojovná slova. Juto Nagatomo je v ráži. Japonský vůdce má v hlavě těžkou čtyři roky starou vzpomínku. Jeho tým padl v osmifinále turnaje v Rusku s Belgií, i když vedl 2:0. Gól hrůzy inkasoval ve čtvrté minutě nastavení.

„Nikdy na to nezapomenu. Poslední čtyři roky byly těžké,“ rozjel se Nagatomo na tiskovce před Chorvaty. Bylo na něm znát, v jakém je napětí. „Na mistrovství jezdím už dvanáct let,“ připomněl někdejší hráč Interu Milán, Galatasaray Istanbul či Olympique Marseille, který dohrává kariéru doma v FC Tokio.

Za tři předchozí účasti zažil jedno vypadnutí ve skupině, dva konce v osmifinále. Ani ten první nebyl zrovna idylický. Japonce vyřadila Paraguay po penaltovém rozstřelu.

„Tady máme nejsilnější tým, co kdy Japonsko mělo. Věřím, že budeme tvořit historii. Chorvaty můžeme porazit,“ hlásil velmi razantně.

To vedle něj sedící trenér Hadžime Morijasu byl o poznání mírnější, usedlejší. „Je tam sentiment, proto se musíme nachystat psychologicky. Dostali jsme hodně lekcí, uvidíme, co jsme si z nich vzali,“ řekl.

Zdá se, že hodně. Japonci vyhráli skupinu, v níž se potkali s Německem a Španělskem. Oba velké soky porazili, jen nečekaně padli s Kostarikou.

V nastavení samurajů

Play off je však jiná soutěž, jak říkají například hokejisté. Startuje se od nuly, což je sice klišé, jenže mnohokrát se potvrdilo. „Kompletně nový turnaj, pokaždé mi něco přepnulo v mozku. Není čas na chybu. Uděláš ji a jedeš domů,“ popsal v Kataru Jürgen Klinsmann, slavný německý útočník a trenér.

Japonci proto půjdou do duelu v nastavení samurajů hrdinů své země. „Jsou slavní, chceme bojovat jako oni,“ vyhlásil trenér. „Měli zbraně, techniku boje, to máme taky. Ale neměli strach, proto je použili. My musíme jít také bez obav,“ nakázal Nagatomo.

Rovněž Korejci se potřebují dostat do podobného módu. Brazílie je ultimátní favorit, s Francií (asi) hlavní aspirant na titul. „Je dobře, že asijské týmy rostou. Hodně hráčů hraje ve světěm to se projevuje. My chceme být jejich lídrem,“ vzkázal japonský kouč.

K tomu je třeba postoupit dál. Korea už to dokázala, v roce 2002 došla do semifinále.