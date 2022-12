Francie - Polsko: Rekordy, řetízky bez trestu i překrásný gól, který nebyl

Mbappé > Cristiano Ronaldo

Je mu teprve třiadvacet let a stále nepřestává udivovat. Kylian Mbappé zapsal proti Polsku asistenci a dva zásahy. Nejprve v 74. minutě využil dostatek prostoru ve vápně, dlouho se nerozmýšlel a balon napálil rovnou za záda Wojciecha Szczesného. V nastaveném čase pak dal pátý gól na šampionátu a osamostatnil se na čele tabulky střelců. Navíc to byla pro něj už devátá branka na mistrovství světa, čímž o jednu trefu překonal hvězdného Cristiana Ronalda. A to je o čtrnáct let mladší… Navíc vyrovnal Lionela Messiho.