Krach Brazilců i nizozemský signál: Nejlepší moment MS, řekl Folprecht

Stejně jako vrcholí šampionát v Kataru, finišuje i pražské studio iSport.cz. V sobotu si ho můžete pustit od 19.30 před utkáním Anglie-Francie, následovat budou obě semifinále i poslední utkání turnaje o titul. To už se nebude týkat Brazilců, jejichž vyřazení zatřáslo světem.

„Argentinci to tady slavili pomalu stejně jako jejich postup přes Nizozemsko. Všichni fandili Chorvatsku, Brazílii nemají rádi,“ hlásil s úsměvem reportér Jiří Fejgl přímo z Dauhá při živém vstupu do studia.

Přitom „kanárci“ byli tři minuty od výhry a od pikantního jihoamerického souboje s největším rivalem. Jenže přišel ojedinělý brejk, který založil Luka Modrič, a těsně před koncem prodloužení se stav vyrovnal. Riskantní postavení a přepnutí do defenzivy mužů ve žlutých dresech bylo tristní.

„Casemiro podcenil návrat,“ všiml si expert Zdeněk Folprecht. „Mohl běžet o malinko rychleji a Petkoviče dostat před střelou pod tlak. Nicméně měl už žlutou kartu, takže asi nechtěl faulovat.“

Během chvíle se tak z hrdiny Neymara, který skóre duelu nádhernou futsalovou akcí otevřel, stal smolař. Velmi smutný. Proč zrovna z chlapíka s desítkou na zádech, když se následného neúspěšného penaltového rozstřelu neúčastnil?

Chorvatsko - Brazílie: Neymar po dvou narážečkách nádherným gólem odčaroval Livakoviče Video se připravuje ...

„Právě proto. Už roky nechápu, proč nejlepší exekutor chodí kopat jako poslední. Často se na něj ani nedostane. Pokud mezi ně patří Neymar, má jít nejpozději jako třetí. Myslím, že je to škoda. A že je to chyba. Má to říct a rozhodnout trenér. Často se totiž stává, že kdo nedá první penaltu, prohraje. Málokdy se to podaří ještě otočit,“ popisoval Folprecht a narážel na špatnou Rodrygovu střelu hned v úvodu loterie.

Díky fantastickému brankáři Dominiku Livakovičovi, jenž držel Chorvaty již během 120 minut hry, tak Balkánci podruhé v řadě slaví na mundialu postup do semifinále. V Rusku padli dokonce až ve finále s Francouzi.

„Tohle je vrchol mimořádně silné generace, bude končit Modrič, Perišič, Lovren...“ vyjmenovával středopolař Vlašimi zkušené hvězdy. „Ale o budoucnost Chorvatů bych se nebál, protože dělají fotbal dobře, vychovávají individuality a mají i mladé kluky jako Gvardiola či Majera.“

Samozřejmě se řešil i Lionel Messi, hlavní tvář večerního zápasu s bilancí 1+1. „Pátou asistencí ve vyřazovacích bojích na mistrovství světa překonal Pelého. Je to rozdíl oproti Cristianu Ronaldovi, který chce jen střílet góly a nepodřídí se týmu,“ podotkl redaktor Jonáš Bartoš.

„Messi přijel na šampionát v top formě. Stejně jako Mbappé, Valencia nebo Gakpo. Trenéři správně využili jejich lauf z klubu, na rozdíl třeba od Belgie a Trossarda,“ pochválil Folprecht kouče Lionela Scaloniho.

Zároveň ho však zkritizoval za vystřídání Rodriga de Paula, po němž Nizozemci ovládli střed pole. A v jedenácté minutě nastavení žolíkem Woutem Weghorstem srovnali na 2:2.

Ale jak!

„Nejlepší moment šampionátu,“ rozplýval se expert nad signálem ze standardky na hranici vápna. Místo střely přišla překvapivá rozehrávka na útočníka schovaného u zdi a gól.

Nizozemsko – Argentina: Senzační vyrovnání na 2:2 z poslední standardky, hrdinou dvougólový Weghorst Video se připravuje ...

Režie studia pak divákům nabídla ukázku dva roky starého utkání Wolfsburgu, kde Weghorst vstřelil totožnou branku. „Jen slabší nohou,“ porovnával Bartoš.

Tématem byl i kontroverzní výkon španělského sudího Matea Lahoze, jenž rozdal patnáct žlutých karet, nejvíce v historii mistrovství světa. „Nasadil zvláštní metr, už asi odpískal lepší zápasy. Naštěstí však rozhodčí nepokazil žádný důležitý moment, takže můžeme řešit jen fotbal,“ oddechl si Folprecht a pak přidal svou historku ze začátku kariéry o „nefaulu“ na Pavla Horvátha.

Hvězdou byl samozřejmě Messi, který na rozdíl od Neymara šel na penaltový rozstřel jako první. A proměnil stejně suverénně jako v 73. minutě, když zvyšoval na 2:0 pro Argentinu.

„Na turnaji kopal čtyři a nevyšla mu jen jedna proti Szczesnému, kterou zahrál oproti těm třem úspěšným jinak. Tehdy se rozhodl předem. Když si počkal na pohyb gólmana s hlavou nahoře, nikdy neměl brankář šanci. Je to pro ně hodně těžké, i když třeba Švýcar Yann Sommer proti Italovi Jorginhovi v kvalifikaci ho dokázal naznačením zmást a pak se přesunout a chytit,“ připomněl Folprecht.

Expertním hostem sobotního studia pro utkání Anglie-Francie bude internacionál Jakub Podaný.