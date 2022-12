Penalty bez Neymara! Měl jít první a udat tón spoluhráčům, říká Klinsmann

Nedošlo na něj. Kopaly se penalty, a on se k té své ani nedostal. Byl pátý v pořadí, tak to kouč Tite s Neymarem plánoval. Jenže se ozývají experti. „Nejzkušenější exekutor, spolehlivý, měl jít první,“ říkají svorně oslovené legendy Rio Ferdinand a Jürgen Klinsmann. 30letý střelec končil v slzách, jeho Brazílie skončila na rukavicích magického Chorvata Dominika Livakoviče.

Prožíval zvláštní zápas. Na konci prvního prodloužení dal krásný gól, narazil si postupně s Rodrygem a potom s Paquetou, oběhl Bornu Sosu i Dominika Livakoviče a zakončil do víka. Gól číslo 77 v národním dresu, vyrovnal tím Pelého, dosud historicky nejlepšího střelce Brazilců.

Jenže svůj tým k vítězství přesto nedovedl. Neymar jen sledoval, jak mu se spoluhráči utíká čtvrtfinále mistrovství světa proti Chorvatsku v penaltách.

V jeho disciplíně.

Ke které se ani nedostal. Selhal totiž Rodrygo a potom i Marquinhos, takže bylo hotovo po čtvrté sérii.

Chorvatsko - Brazílie: Neymar po dvou narážečkách nádherným gólem odčaroval Livakoviče Video se připravuje ...

„Neymar byl určený jako pátý. Pátá penalta bývá ta nejdůležitější, často rozhoduje, je nejtěžší na proměnění. Kdo jiný by měl nést ten tlak než on. Proto byl určen až pátý v pořadí,“ vysvětloval to kouč Tite po nešťastném utkání.

„Kluci ve studiu mluví do jednoho o tom, že váš nejlepší exekutor nemůže jít až jako poslední. Neymar ale nikdy nebere penaltu v půlce rozstřelu… Teď odchází ze hřiště, a přemýšlí, co by kdyby…,“ glosoval to Rio Ferdinand.

„Kdybych rozhodoval já, šel by Neymar hned první. To on má udávat tón,“ pravil rázně bývalý útočník německé reprezentace Jürgen Klinsmann.

Totiž Neymar obecně platí za jednoho z nejspolehlivějších exekutorů vůbec. V kariéře je mu změřena úspěšnost 87 %. Kopal jich 86, 71 jich proměnil.

Kylian Mbappé, Lionel Messi, Sergio Ramos… Ti všichni na tom jsou hůř.

Statistici si dali práci i právě s hráči, kteří byli v Titeho pořadí. Tak pojďme:

První Rodrygo, neúspěšný. Před rozstřelem s Chorvatskem kopal v kariéře šest penalt, dal pět.

Casemiro proměnil, do té doby nekopal vůbec.

Pak habán Pedro, taky dal. Z jedenácti dosavadních penalt ustál osm.

Smolař Marquinhos, který mířil do tyče, byl do té doby stoprocentní. Měl to dvě ze dvou.

Ten nejzkušenější měl jít naposledy… Jenže už na to nedošlo.