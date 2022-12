SESTŘIH: Nizozemsko - Argentina 2:3 pen. Bitky, zvrat, penalty. Messi dál sní

Aregntinská tsunami se dál valí Katarem i šampionátem. Na stadionu Lusail, obklopilo jeden oranžový ostrůvek modrobílé moře. Nikdo nemá takovou podporu, na druhou stranu nikoho nedrtí takový tlak.

Messi ho zatím zvládá. Zápasu dlouho vládl. „Je nejlepším hráčem mistrovství,“ potvrdil Roy Keane, někdejší kapitán Manchesteru United. Vzpomínáte? Rozhodně neměl slabost pro hračičky, techniky, umělce. Byl to tvrďák ze staré školy, přesto mu argentinský desítka imponuje: „Je nejdůležitější. Pokud by odešel z týmu, Argentina by se ani nedostala na turnaj.“

Messi se zase předvedl i proti Nizozemsku. Akce před prvním gólem byla jeho marka. Ve středu pole si hodil míč za nohou, vyhnul se jednomu soupeři, navedl si ho na levačku, koukal směrem, kam postupoval s míčem. Nakonec ho však přihrál skrytě na Nahuela Molinu. Křídlo Atlétika Madrid šikovně zakončilo.

Po změně stran Messi chladnokrevně proměnil penaltu. Nic na tom, že minule selhal, spoluhráče ani nenapadlo, že by si míč vzal někdo jiný. Byla to jeho desátá branka na světovém mistrovství, dotáhl se tak na Gabriela Batistutu, dosud historicky nejlepšího argentinského kanonýra. Mezi borci jižní Ameriky kraluje Brazilec Ronaldo s patnácti zásahy. Co se týče penalt, kopal mistr Leo za národní tým sedmadvacátou, z nichž zapsal dvaadvacet branek.

Nizozemsko – Argentina: Rozhodující penalta Lautara Martineze v 5. sérii Video se připravuje ...

Jenže změny v sestavě Argentince srazily. Střídající Leandro Paredes přinesl nervozitu. Chyběla pracovitost Rodriga de Paula. Nizozemcům se naopak zásahy vyplatily. Střídající Wout Weghorst přidal další dvě zmínky do zápisu. Jednu už tam měl, v první půli dostal žlutou kartu jako člen lavičky.

Další už byly z jiného světa. Téměř dvoumetrový forvard vyrovnal. Nejprve se trefil hlavou, poté zužitkoval nevšedně rozehraný přímý kop. Šlo se do prodloužení.

Na hřišti se však udály i rozličné šílenosti. Zaprvé na něj vlétl do půl těla svlečený fanoušek. Zpacfikovat ho muselo pět pořadatelů, kteří ho odnesli jak pytel brambor.

Zadruhé se rozjely po změně stran emoce. První výbuch přišel poté, co střídající Paredes napálil míč na holandskou střídačku. Oranžoví náhradníci vylétli bleskově, strkanice se rozjela. Sudí ji vyřešil, a to velmi rozumně, jedinou žlutou kartou.

Zápas už však byl rozjetý do temnoty. Další důkaz přišel po hvizdu, který uzavřel základní hrací dobu. Argentinci brali za nespravedlivý faul, po němž Nizozemci vyrovnali z přímého kopu. Byť šlo o zřejmý Paredesův faul, trenér Lionel Scaloni velmi ostře dotíral na rozhodčího Antonia Mateua ze Španělska. Až ho museli kolegové odtáhnout, jinak hrozil mnohem věší průšvih.

Detektivka ostatně pokračovala i v prodloužení. Argentinci šli po vítězném gólu, ale...

Lautaro Martinez trefil obránce, poté ho zastavil gólman, Enzo Fernandez tyč, Messimu míč ukopli, Ángel Di María namířil do brány přímo z rohu, ale Andries Noppert se nenechal zaskočit.

Hrdinou se však stal druhý brankář. Martinez chytil dva pokusy a Argentinu dál Lautaro Martinez.

Celé iSport studio po čtvrtfinále Argentina - Nizozemsko se Zdeňkem Folprechtem Video se připravuje ...