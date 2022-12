Čech stavěl stadion z kontejnerů: výzva se záchody, mluví i o dělnících

V žácích i dorostu kopal za Hradec Králové, vyrůstal s budoucími reprezentanty Karlem Pitákem a Rudolfem Skácelem. Ostatně i on sám si zahrál v mládeži za národní mužstvo. Teď je Pavel Hladík špička v oboru propojeném se sportem, podílí se na stavbě stadionů po celém světě.

Prsty měl v olympijské aréně v Rio de Janieru, stopu otiskl v Kamerunu, Singapuru, v Kataru pak spolupracoval na stadionu Al Janoub a Education City. Ale jeho hlavní dílo je Stadium 974, tak se stánek nazývá pro počet lodních kontejnerů na něm využitých.

700 milionů Tolik dolarů stál stavba stadionu 974 V přepočtu jde o 16,8 miliardy korun. Jedno utkání mistrovství tudíž přišlo na 100 milionů dolarů, 2,4 miliardy korun.

Hladík na místě pracoval v managementu generálního dodavatele stavby. „To, že jde o fotbal, je bonus, ne hlavní věc. Stadiony jsou komplexní stavby. Musí se sladit všechny procesy dohromady. Mě prostě baví tyhle velký baráky,“ usměje se. Aktuálně působí v Saúdské Arábii, pomáhá připravovat rozsáhlý projekt, v němž je i čtyřicetitisícový stadion pro klub Al Nassr, kam by měl zamířit Cristiano Ronaldo. „Ale už nekreslím, jsem v managementu,“ upozorní.

Pojďme k Stadium 974. Postavit arénu, to je OK. Rozebrat také. Ale dá to někdo dohromady?

„Dočasné stavby nejsou nová myšlenka, stejně tak kontejnerové. Je běžné nasázet vedle sebe pár kontejnerů a dát jim nějaké funkce. Ale spojit je dohromady, sešroubovat, aby se to spojilo jako Merkur? Potom znovu rozebrat a postavit, to se ještě nikdy neudělalo. Je to unikát.“

Laicky řečeno, budou stavbaři vědět, co kam patří?

„Měl jsem na to asi padesát lidí, vznikla vlastně aplikace. Každý díl má QR kód, je otagovaný. Kód ukáže, kam přesně patří. Nebylo jednoduché propojit 3D model s databázemi, ale dnešní počítače to zvládnou.“

Budou využity i kontejnery, které jsou přímo na stadionu?

„Ano, těch je 974, ale celkově, odhaduju, jich bude potřeba šest až osm tisíc. Kvůli přepravě mají všechny díly, s výjimkou střechy, maximálně pět a půl metru. Řešili jsme i vybavení kontejnerů. Kanceláře, kabiny, záchody, všechno se bude převážet ve stávající podobě. Třeba jsme zjistili, že musíme objednat jiná zrcadla. Kdyby přišla