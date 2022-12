Smějící se zabiják. Messiho změnil triumf: Byl omráčený, dal mu život

PŘÍMO Z KATARU | Bude to odmítat, Diego je podle něj jenom jeden, nedosažitelný Bůh. Lionel Messi se však může v neděli vyšvihnout do galaxie, kde vládne Maradona, argentinský poklad. „Stačí“ maličkost, ve finále fotbalového mistrovství světa v Kataru porazit Francii.

Na hřišti bouřlivě slaví se spoluhráči góly. Po zápasech poskakuje před fanoušky, mává rukama, skanduje týmové pokřiky. Když se v tunelu potká s parťákem Kunem Agüerem, skvělým to útočníkem, jenž musel kvůli potížím se srdcem ukončit poutavou kariéru, celý se rozzáří. V televizních rozhovorech odpovídá obsáhleji, než u něj bývá zvykem. K tomu - jen tak mimochodem - předvádí na hřišti neuvěřitelné kousky, nad nimiž se tají dech.

Lionel Messi je zkrátka v Kataru v báječné formě - a také ve velmi dobré náladě, psychickém rozpoložení. Vždyť ho všichni znají jako často zamračeného bručouna, muže uzavřeného do sebe. To tady neplatí.

Z Messiho je smějící se bestie. Zbraň Argentiny rovnající se tak deseti atomovkám. I když se rozebírá, jak mu pomáhají spoluhráči, jak je tým dobře sestaven, že kouč Lionel Scaloni trefuje střídání i sestavu, kapitán s číslem 10 je bezpochyby hlavní hybnou silou.

Pro Francii to není dobrá zpráva.

„Leo udělá vše pro to, aby dosáhl cíle, který všichni chceme. Leo je šťastný a spokojený,“ pronesl Agüero, když blízkému příteli předal na turnaji cenu pro muže zápasu: šlo o semifinále s Chorvatskem. Messi jím byl zvolen čtyřikrát v šesti případech.

„Cítí se teď v národním týmu velmi dobře. Proto se i tak chová,“ řekl argentinský novinář Matias Leonardo Sartori, jenž o výběru referuje přímo z Dauhá.

Kdy se Messiho nálada změnila? Proč je najednou tak uvolněný? Oba citovaní pánové mají stejnou odpověď. Jde o událost z minulého roku, o první triumf na Copa América, na němž předtím zažil tři krachy ve finále.

Maradona, nebo Messi? Když vyhraje MS, budou mít v Argentině dva bohy, míní Podaný Video se připravuje ...

„Ten turnaj mu dal život. Po něm je v národním týmu zase šťastný, jako když jsme byli ve dvacítce. Dlouho žil s kritikou kvůli prohrám. Copa América pro něj byla osvobozující,“ vyznal se Agüero. „Leo žije pod obrovským tlakem. V Argentině je opravdu enormní. Celá země na něj spoléhá, vždycky si myslela, že on pomůže k vítězstvím. Když se to vloni povedlo, všechno z něj spadlo,“ souhlasil reportér.

„Uklidnil jsem se. Dosáhl jsem snu, který mi byl tolikrát odepřen. Byl to velkolepý okamžik, byl jsem jako omráčený, vlastně jsem nechápal, co se děje,“ vykládal sám hráč. Ano, po finále proti domácí Brazílii na jejím ikonickém stadionu Maracaná byl dojatý, emoce vůbec nekrotil.

A to se mu podařilo přenést do Kataru.

„Uděláme všechno, abychom to celé vyhráli,“ slíbil po duelu s Chorvatskem. „Zkoušeli jsme být mistry už dříve, byli jsme první, kdo to chtěl. Ale je to velmi těžké, jako v případě Copa América. Hodně jsme na to tlačili, ale důležité je cítit se spokojeně a vydat ze sebe vše,“ navázal.

Titul světového šampiona je asi jediná trofej, co mu schází. Jeho idol Diego Maradona ji získal v roce 1986, Messi na něj může navázat po šestatřiceti letech. Pokud se mu to povede, zakončí cestu turnajem, který Argentinci začali mizerně. Po úvodní porážce se Saúdskou Arábii (1:2) rázem vypadli z okruhu favoritů na vítězství.

Přesto se dokázali zvednout. „Jsme pevné a soudržné mužstvo. Realizační tým nás dokáže perfektně připravit na zápasy. Víme, jaké to je trpět po porážce, jaké to je, když musíme vyhrát. Od prvního utkání jsme vlastně už pětkrát hráli finále, protože jsme pokaždé museli,“ popisoval kapitán.

Uvidí se, zda rozjetá mašina bude stačit i na Francii. A zda se bude velký Leo zase smát.