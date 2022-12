Matthäus: Ronaldo selhal a poškodil svůj odkaz. Messi je hráč tisíciletí

Od začátku šampionátu se neustále probírala situace kolem útočníka Cristiana Ronalda, který po veřejné kritice trenéra Erika ten Haga skončil v Manchesteru United. V Kataru skóroval sedmatřicetiletý útočník pouze v úvodním duelu proti Ghaně. Ve vyřazovací fázi naskočil do hry jen jako náhradník. Portugalci vypadli ve čtvrtfinále s největším překvapením turnaje Marokem.

„Kvůli svému egu Ronaldo poškodil tým i sám sebe. Není pochyb o tom, že to byl úžasný hráč a v útoku zabiják. Ale teď poškodil svůj odkaz. Nedokážu si představit, že najde v nějakém týmu místo. Svým způsobem je mi ho líto,“ řekl Matthäus deníku Bild.

„Ronaldo je rozhodně velkým selháním mistrovství světa, opakem Messiho. Messi je naprostým vítězem. Zaslouží si to, jelikož díky svým schopnostem a tím, jak hraje už sedmnáct osmnáct let, udělal mně i všem fotbalovým fanouškům velkou radost. Podle mě je to nejlepší hráč tohoto tisíciletí,“ uvedl jednašedesátiletý Němec.

Ve sloupku pro Sky TV svou úvahu o Messim rozvedl. „Je to jeden z nejúžasnějších sportovců, jakého jsme kdy viděli. Ve finále dokázal, proč je pro mnoho lidí nejlepší hráč všech dob,“ konstatoval někdejší hráč Bayernu Mnichov nebo Interu Milán.

Pětatřicetiletý Messi proti obhájci trofeje Francii dvakrát skóroval a prosadil se i v penaltovém rozstřelu. Na turnaji vstřelil sedm branek a už podruhé se stal nejlepším hráčem MS, což se před ním nikomu nepovedlo. Rekordním 26. startem na šampionátu o jeden duel předstihl právě Matthäuse.

Už před začátkem turnaje útočník Paris St. Germain prohlásil, že půjde o jeho poslední světový šampionát. Po zisku zlata uvedl, že v reprezentaci zatím nekončí. „Můžeme být rádi a vděčni, že jsme ho zažili a že ho nadále můžeme obdivovat. Nejsem si úplně jistý, že šlo o jeho poslední mistrovství světa,“ podotkl Matthäus.

Turnaj, jenž se poprvé v historii hrál na podzim, ho nadchl. „Mistrovství světa bylo naprosto dokonalé. Katar dodržel, co slíbil. Bylo to mírumilovné, přátelské, otevřené všemu a všem. Skvělé bylo i počasí stejně jako krátké vzdálenosti na fantastické stadiony,“ mínil bývalý kouč Rapidu Vídeň, Partizanu Bělehrad či maďarské a bulharské reprezentace.