Předplatné

ONLINE: Česko - Guatemala 1:0. Poslední příprava před MS, Schick otevřel skóre

Video placeholder
Sochůrek si na MS zahraje, Baník může být zase sexy, 2. liga propadla. Jak překvapil Koubek? • Zdroj: iSport.tv
Patrik Schick v akci během tréninku před utkáním s Guatemalou
David Jurásek se rozcvičuje
Druhý trénink české reprezentace v USA
Pavel Šulc s Lukášem Červem v tréninkovém centru New York Red Bulls
Češi si poprvé zatrénovali v USA
Čeští fotbalisté si poprvé zatrénovali v USA
Čeští fotbalisté si poprvé zatrénovali v USA
10
Fotogalerie
iSport.cz
MS fotbal 2026
Vstoupit do diskuse (8)

Poslední příprava před ostrým startem. Čeští fotbalisté v noci ze čtvrtka na pátek odehrají závěrečný přípravný duel před mistrovstvím světa. Na Sports Illustrated Stadium v americkém New Jersey poměří síly s Guatemalou, která se na letošním mundialu nepředstaví. Trenér Miroslav Koubek by měl nasadit silnou jedenáctku, která by se měla blížit zahajovací sestavě pro úvodní duel na šampionátu. Jak si národní tým povede? Utkání začíná ve 2:00 SEČ, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.

Sledujte on-lineLIVE
10

Vstoupit do diskuze (8)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů