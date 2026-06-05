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ONLINE: Česko - Guatemala 3:1. Chorý se trefil hlavou, další gól přidal Višinský

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Sochůrek si na MS zahraje, Baník může být zase sexy, 2. liga propadla. Jak překvapil Koubek? • Zdroj: iSport.tv
Čeští fotbalisté slaví první gól v přípravném utkání proti Guatemale, který obstaral Patrik Schick
Český trenér Miroslav Koubek během přípravného utkání proti Guatemale v americkém New Jersey
Kapitán Ladislav Krejčí přivádí český tým na generálku před MS proti Guatemale
Patrik Schick a Tomáš Souček slaví úvodní gól v generálce na MS proti Guatemale
Čeští fotbalisté nastoupili proti Guatemale v silné sestavě, která pravděpodobně nastoupí i v úvodním duelu MS
Patrik Schick v akci během tréninku před utkáním s Guatemalou
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MS fotbal 2026
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Poslední příprava před ostrým startem. Čeští fotbalisté v noci ze čtvrtka na pátek odehrají závěrečný přípravný duel před mistrovstvím světa. Na Sports Illustrated Stadium v americkém New Jersey poměří síly s Guatemalou, která se na letošním mundialu nepředstaví. Trenér Miroslav Koubek by měl nasadit silnou jedenáctku, která by se měla blížit zahajovací sestavě pro úvodní duel na šampionátu. Jak si národní tým povede? Utkání začíná ve 2:00 SEČ, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.

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