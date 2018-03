Schick po výhře nad Čínou: Gól mi pomůže, ale nic nepřeceňuji

PŘÍMO Z ČÍNY | Po těžkém období v AS Řím přijal Patrik Schick účast na čínském turnaji s nadšením. A ještě před odletem doufal, že by ho mohl střelecky nakopnout. To se nakonec povedlo. Proti Číně (4:1) jednu branku vstřelil, další připravil pro Michaela Krmenčíka. „Nicméně to nechci nijak zveličovat. Byl to gól, který mi asi trošku pomůže psychicky, ale rozhodně nic nepřeceňuji,“ zůstává nohama na zemi.

Protože jste hráli „jen“ s Čínou?

„Nechci samozřejmě snižovat kvalitu Číny, sami jsme viděli, že v prvním poločase nás hodně trápila. Ale myslím si, že s takovým soupeřem jsme těch gólů mohli dát víc…“

Nicméně – ukázal tenhle zápas, že by vaše spolupráce s Michaelem Krmenčíkem mohla do budoucna fungovat?

„Formaci a sestavu vybírá vždycky trenér. Ale musím říct, že mně tohle rozestavení a hra na dva útočníky vyhovuje. Mám to rád.“

Přímo vy dva jste si na hřišti rozuměli?

„Jo, během zápasu jsme spolu celkem dost komunikovali. Párkrát jsme si i vyměnili balon, myslím, že to nebylo úplně špatné. Akorát ten terén už byl rozbitý. Bylo znát, že se na něm hrály všechny zápasy na turnaji.“

Když se vrátím k první půli, kterou jste sledoval z lavičky. Překvapil vás její průběh?

„No, ono to většinou bývá s takovým soupeřem. Řeknete si, že je přejedete, a pak najednou dostanete branku. To je vždycky nepříjemný. Navíc jsme v tom poločase byli takoví píchlí. Bylo to takové bez života.“

Čím si to vysvětlit?

„Šlo i o to, že jsme chtěli srovnat, snažili se chytnout jakýmkoli gólem, a dlouho to nešlo. Ten první, co dal Kali (Tomáš Kalas), bylo takovéto štěstíčko. Moje branka byla, dá se říct, dost podobná. Ale góly naštěstí platí všechny stejně. Takže jsme rádi za to, jak to dopadlo. Nakonec jsme to zvládli.“

Co musíte do příštího srazu zlepšit?

„Takhle rychle po zápase něco konkrétního říct je strašně těžké. Ale uvědomujeme si, že jsou vidět rezervy, to je jasný.“

V jaké náladě odcestujete do Říma?

„Po té dvanáctihodinové cestě to asi nebude úplně čerstvé. (usmívá se) Ale po fotbalové stránce budu natěšený. Hrát za Řím a být v sestavě nebo v nominaci na zápas, na to by se těšil každý.“

Schick: Jsme rádi, že jsme to zvládli. V prvním poločase jsme byli píchlí 1080p 720p 360p REKLAMA

Kadeřábek: Kdybychom tady prohráli, tak ani neodletíme domů 1080p 720p 360p REKLAMA

Hyský o českém týmu: V bráně a záloze je kvalita, nejistota na stoperu Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného