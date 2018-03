Krmenčík se ohradil: Nepovedený úvod jara? Tři góly vám přijdou málo?

Český útočník Patrik Schick ve chvíli, kdy vstřelil branku do sítě Číny • Stěpán Černý (FAČR)

PŘÍMO Z ČÍNY | Reprezentační útočník Michael Krmenčík odmítá, že by vstup do jara výkonnostně nezvládl. A při dotazu novináře MF Dnes, zda utkání proti Číně (4:1) může být jeho odrazovým můstkem, se začal důrazně ohrazovat.

Pomůže vám gól po osobně ne úplně úspěšném vstupu do jara?

„Jak myslíte ne úplně úspěšném?"

Že vám začátek jara v Plzni moc nevycházel.

„Jako že jsem každý zápas nedával gól, jo?!“

Že jste dal méně gólů než na podzim.

„Aha. Takhle. Dal jsem tři góly a jednu asistenci. Jestli se vám to zdá málo, tak asi jo. Dobrý…“

Pojďme k zápasu. První poločas jste sledoval z lavičky, co jste říkal na průběh?

„Z naší strany určitě nebyl dobrý. Nedali jsme šance a koukalo se mi na něj špatně. Ale nechci shazovat tým, to vůbec. Jen to potřebovalo trošku oživit. Přišli jsme tam já, Kadeř a Schicky – pokusili jsme tým strhnout.“

Krmenčík: Já a Schick spolu na hrotu? Bude to fungovat, dejte nám čas 1080p 720p 360p REKLAMA

S jakými úkoly jste šli na hřiště?

„Ty byly jasný. Protože jsme proti Uruguayi a v prvním poločase s Čínou neodevzdali dobrý výkon, potřebovali jsme dostat fanoušky na naši stranu. To se nám povedlo. Mohli jsme vyhrát klidně 8:1, ale hbitějšího gólmana jsem snad ještě neviděl. Vychytal tak šest šancí.“

Jak se vám hrálo s Patrikem Schickem?

„S Páťou se mi hraje dobře, protože si dokážeme vyhovět. To šlo vidět. Schicky má svoji kvalitu, hraje tam, kde hraje, a je technicky dobře vybavený. Jeden blokuje, druhý zabíhá… Navíc jsme každý dali po gólu a já ještě udělal penaltu. To hovoří za všechno.“

Může tedy vaše spolupráce do budoucna fungovat?

„Může, ale vidíte české fanoušky, kteří pro to nemají pochopení. Baroš s Kollerem taky spolu nehráli půl roku, než se rozehráli… Jen potřebujeme ještě trošku času.“

Kolik?

Když nám dáte třičtvrtě roku, tak to bude dobrý. Jestliže budeme pokračovat v tom, jak jsme si nastavili druhý poločas proti Číně, tak budeme úspěšní.“

Trenér Jarolím: Prospaný začátek? Nechtěl jsem ani věřit, že je to možné 1080p 720p 360p REKLAMA

Hyský o českém týmu: V bráně a záloze je kvalita, nejistota na stoperu Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Schick: Jsme rádi, že jsme to zvládli. V prvním poločase jsme byli píchlí 1080p 720p 360p REKLAMA