Hyský o reprezentaci: Chybí lídr, se stopery máme potíže, brankáři luxusní

OČIMA EXPERTA | Češi sice prospali úvod a čínské fotbalisty pustili do vedení, nakonec ale za výkon můžou poslouchat chválu. Po obratu ve druhém poločase národní tým boj o třetí místo na přípravném turnaji China Cup zvládl a zvítězil 4:1, skóre mohlo být ještě vyšší. Výtečně zahráli střídající Schick, Krmenčík i Kadeřábek, které v hodnocení pro iSport.cz chválí fotbalový expert Martin Hyský. Co říká na formu českých útočníků? Co utkání rozhodlo? Kdo z českých hráčů se mu na hřišti obzvlášť líbil? Kde má Jarolímův výběr přednosti, kde naopak slabiny? A má mužstvo potenciál na to, aby zvládlo ostré podzimní zápasy v Lize národů?

Co říkáte na výkon českého týmu proti Číně?

„Byl jasně vidět rozdíl v kvalitě obou týmů. Přenesli jsme se přes nepovedený začátek, hráli jsme dobře kombinačně. Byly tam výborné individuální výkony. Už v první půli jsme byli kombinačně silnější, ale nedostali jsme se pořádně do koncovky, to tam chybělo. Určitě českému týmu pomohla střídání, příchod Krmenčíka byl dobrým tahem. Moc se mi líbili oba dva krajní obránci Novák s Kadeřábkem. Kadeřábek tam sice měl hodně technických nedokonalostí, ale jeho aktivita byla vynikající. Novák z druhé strany to samé. Výborný výkon podal Kopic. Hodně si dovolil, přečíslil, obešel soupeře, měl i nějaké finální akce. Zaslouženě jsme Číňany přehráli.“

Byl obrat ve druhém poločase daný spíš tím, že Číňané odpadli, nebo naopak českým zlepšením?

„Oba aspekty jsou vždycky důležité, zápas nikdy není o jednom týmu. Soupeře jsme přehráli hlavně způsobem hry. Rychlou kombinací, využíváním křídelních prostorů. Dobře jsme točili hru, oba dva beci se do hry hodně zapojovali. Když hrál druhou půli napravo Barák, hodně to stahoval doprostřed a pro Kadeřábka tam bylo dost místa. Ale je potřeba do těch prostorů nejdřív dostat balon především od středních záložníků, což se dařilo. Trávník podle mě odehrál dobrý zápas, Darida také.“

Pomohly Čechům tři rychlé branky?

„Takové tři góly srazí každého. Když Češi prolomili střeleckou smůlu, Číňany to úplně položilo, psychicky byli dole. Nechtěli dostat šest branek druhý zápas po sobě (s Walesem prohráli 0:6), málem se to povedlo, to je pro český tým dobrá zpráva.