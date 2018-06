Suchý: Porážka s Austrálií pořád bolí, proti Nigérii to chceme napravit

"Dávám se dohromady, vypadá to dobře. Ještě mám dva dny, tak to snad odejde úplně. Je to na dobré cestě," řekl novinářům Suchý, kterému pomáhá v rehabilitaci i zázemí rakouských lázní v Laa an der Thaya.

Se spoluhráči se snaží dostat těžkou porážku s Austrálií z hlavy. "Bylo to hrozné, ale ve fotbale se tohle stává. Vyříkávali jsme si to, bavili jsme se o tom s trenéry. Ta porážka pořád bolí, ale trénujeme a snažíme se naladit na pozitivnější notu. Už myslíme na další zápas a těšíme se na něj, protože máme co napravovat," prohlásil Suchý.

Spolu s Vladimírem Daridou si zpestřil pobyt v Rakousku rychlou návštěvou Brna, kde se zúčastnil sobotní exhibice pořádané Lubošem Kaloudou. "Měli jsme to domluvené dopředu. Ale mrzelo mě, že jsem kvůli těm zádům musel jen koukat. Bylo to hezké. Hlavně jsme se potkali s asi 15 kluky, v nimiž jsme v roce 2007 získali stříbro (na mistrovství světa hráčů do 20 let) v Kanadě. S některými jsem se neviděl hodně dlouho," popsal.

Teď už se plně koncentruje na Nigérii, což je pro českou reprezentaci nezvyklý soupeř. Oba týmy se spolu potkaly jen jednou, a to už před 22 lety. "Bude to trochu jiný fotbal, než na jaký jsme zvyklí. Musíme se na ně dobře připravit. Jsou to všichni rychlí a silní hráči, takže když se s nimi budeme přetahovat tělo na tělo, tak to bude těžké. Musíme hrát tak, aby se nedostávali za nás. Musíme hrát kompaktně, zdvojovat a zajišťovat se, aby neměli prostor," řekl Suchý.

Sám má zkušenosti zejména s útočníkem Ahmedem Musou, proti kterému hrával v Rusku, kde oblékal dres Spartaku Moskva a Musa nastupoval za CSKA. "S Musou jsme proti sobě hodně hrávali, toho znám velmi dobře. U ostatních si nevybavuji, že bychom se někdy potkali, když jsem si tak pročítal jejich soupisku," dodal.