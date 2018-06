Jarolím si ulevil: Kdyby to hráči nepochopili, bylo by vše zbytečné

Ulevilo se vám?

„Jsem rád. Zkoušel jsem všechno možné. Jako kdyby to hráči neměli pochopit a nezareagovali, tak bych cítil skoro, že je to zbytečné.“

Že byste to vzdal?

„To nevím, to říkám teď. Mrzelo by mě to. I když se hraje na výsledky, jde o přípravný zápas, jde o způsob, jak se mužstvo prezentuje a jaký ukáže charakter. To tam dneska bylo – bez ohledu na výsledek. Musíme hrát takhle. Mělo by to být normální, že každý chce uspět. Z toho projevu by to mělo být cítit.“

Potřebovali hráči facku?

„Snažil jsem se být důslednější. Snad si to vzali k srdci.“

Když ale šlo do tuhého. Zase. Je to obvyklé?

„Jde to… Ale mělo by to být i jinač. To jsou zásadní věci, aby člověk uspěl. Ten projev by měl takhle vypadat. Jako proti Nigérii – týmovější výkon, bojovnější.“

Pomohla i změna rozestavení?

„Myslím, že ano. Byli jsme v obranné činnosti pevnější.“

Navíc se nevyrobilo tolik individuální chyb, tedy kromě jedné Kalasovy.

„Přesně tak. Musíme se toho vyvarovat úplně, na téhle úrovni by se to nemělo stávat. Pak totiž můžete vymýšlet, co chcete, a je vám to stejně houby platné. Proti Nigérii jsme až na tuhle jednu záležitost předvedli koncentrovaný a zodpovědný výkon.“

Bude to odrazový můstek do Ligy národů?

„Věřím, že ano. Není to tak, že něco hledáme a zkoušíme. Je to přecházení ze systému do systému. Bavil jsem se s trenérem Nigérie a říkal, že kdyby pokračovali ve stejném rozestavení v druhém poločase v Anglii, tak dostali čtyři pět gólů. Ale změnili to, zareagovali a dali to na tři stopery. Oni to změnili i proti nám, když viděli, v jakém jsme rozestavení. To je normální jev.“

Jak zápas ovlivnil déšť a menší pauza?

„To bylo nepříjemné. Určitě. Mohlo to sehrát roli. V tu chvíli bylo důležité, že jsme vedli. Škoda, že jsme nedokázali zužitkovat některou z těch situací ještě. Mohlo to být pozitivnější, kdybychom vedli o dvě branky. Zejména Patrik Schick měl stoprocentní šanci.“

Budete mít do září díky výhře větší klid?

„Já ten klid nemám nikdy. To nemůžu říct. Je to o tom, že uteče spousty času do září a stejně víte prd, co se mezi tím odehraje. Samozřejmě z psychologického hlediska je vítězství nesmírně důležité.“

Asi 74 rohových kopů, ale jen jedna branka, říká Kalas. Přerušení ho překvapilo