Brabec o návratu do Sparty: Nabídka nepřišla, došlo jen na jeden telefonát

V belgickém Genku na jaře ztratil místo v sestavě a bylo mu jasné, že musí změnit vzduch. Přišel kontakt se Spartou, na Letné zná každý kout. Jenže zůstalo u jednoho telefonátu. „Zeptali se mě, jak bych se na to tvářil. Ve finále ale nabídka ani nepřišla. Nedostal jsem prostor spekulovat, zda se mám vrátit nebo ne,“ popsal Jakub Brabec.

Potkává známé tváře, s každým něco prožil. Leč sparťany žádné. Tento sraz se obejde bez zástupců slavného českého klubu, který vychoval i Brabce. „Je mi to líto,“ prohodí důrazný obránce. Nedělá z toho ovšem vědu. Ví dobře, jak jsou v tuzemské lize nyní rozloženy síly. „Slavia má formu a věřím, že si ji její hráči přenesou i sem do reprezentace. Ta je teď priorita. Spousta hráčů nám vypadla, musíme se semknout jako tým,“ nabádá.

O tom, co se děje na Letné, zprávy má. Výsledky bývalého týmu pozorně sleduje. A není mu z toho dobře po těle. „Situace Sparty mě mrzí, pořád jí fandím. Výsledky a výkonnost fakt nejsou optimální,“ připouští. Světlo na konci tunelu ale vidí. „Může pomoct nový systém ligy, kdy rozhodují až ta poslední utkání. Času, aby se vše dalo do kupy, je dost. Zápasy se Slavií nebo s Plzní ji teprve čekají,“ připomíná.

On sám má dost starostí ve svém angažmá u Černého moře, hodně ho konzultoval s krajanem Davidem Pavelkou z Kasimpasy. „Jsme v hodně úzkém kontaktu, dával mi informace,“ říká. Ve městě Rize je hezky, to ano. „Příjemné místo, ale ne turistická zóna. O to je to příjemnější, vřelejší. Turci mě baví, že jsou usměvaví,“ líčí spokojeně. Jenže na hřišti chybí výhry, tučnější bodový zisk. V kabině napočítáte čtrnáct národností, hotový babylon. „Mančaft je nově poskládaný, nejlepší celky nás teprve čekají. Všechno si to sedá. Snad si to sedne,“ usměje se Brabec, který se spoluhráči komunikuje anglicky. V neděli po ligovém utkání s Antalyasporem (1:2) si dobře pokecal česky, zašel na večeři s protihráčem Ondřejem Čelůstkou.

V klubu pracují dva překladatelé, neboť turečtí trenéři cizí jazyky zrovna neovládají. Dva hráči navíc vládnou jen španělštinou. „Ale tam jsou na tohle zvyklí,“ tvrdil stoper, který vzal hostování i kvůli národnímu týmu. Chtěl se do něj vrátit. A to se mu povedlo. „V minulosti jsem reprezentoval a určitě sem chci jezdit,“ ujistil.

