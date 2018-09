Šilhavý o reprezentaci: Mluvil jsem i s Brücknerem. Nevěřím, že je vše špatně

Co vás u reprezentace nyní čeká?

„Bylo to docela rychlé, vzalo to rychlý spád. Když se spekulovalo o Karlovi (Jarolímovi), jestli bude dokončovat reprezentaci do konce roku, v kuolárech se o nějakých kandidátech mluvilo. Najednou to byl takový fofr, že teď sedím tady. Pro mě je to veliká čest, že si mě vedení FAČR vybralo. Je to velký závazek pro celý národ a jsem rád, že jsem to já. To, co nás čeká, není jednoduché. Ale co je jednoduché… Do Slavie jsme šli také na začátku září a nakonec z toho byl titul. Nevěřím, že je v českém fotbale všechno špatně, že jsme přestali umět hrát fotbal. Kritika je veliká, chápu, že to takhle veřejnost vnímá. Čeká nás práce všechny přesvědčit, že to není tak špatné. Věřím, že společnými silami se nám to podaří.“

Jaké jsou vaše vize?

„Jak jsem říkal, je to rychlé. Už v pátek musíme poslat předběžnou nominaci pro zahraniční hráče, v sobotu jsme jeli za klukama, co hrají v Německu. S některými jsme mluvili přímo, s některými telefonem. Udělali jsme už kus práce. Náš krátkodobý cíl je jasný, to znamená pokusit se uspět v Lize národů. Pak se snažit stabilizovat kádr, nastavit nějaký systém samotné hry a pracovat na něm.“

Preferujete menší rotaci hráčů než jaká probíhala za trenéra Jarolíma?

„Ideálně chceme určit kostru týmu, nastavit jasně daný systém a na každý post mít připravené hráče. Vždycky záleží na tom, jak hráči fungují v klubech, jestli jsou zdraví, a na jejich momentální formě.“

Je největší problém v obraně?

„Nemířil bych jen na obranu, ale na celý tým, to nás všechno čeká. Ale nechtějte po mně hned jména, jaká bude sestava. Zjišťujeme stav hráčů, voláme si s klukama. Jak jsem říkal, chtěli bychom stabilizovat kádr.“

Vytáhnete do reprezentace i některá nová jména?

„Je předčasné řešit jména a skloňovat je. V téhle chvíli je možné všechno, i když si nedovedu představit, že by někdo za tak krátkou dobu natolik vylétl, aby byl nominovaný. V první fázi určitě nebudeme chtít zkoušet, to teď není na místě. Budeme vycházet z hráčů, co v národním týmu působili v posledních zápasech. Zjišťujeme, jak je to s těmi, co byli zranění. Marek Suchý, Vláďa Darida, Bořek Dočkal, tedy hráči, co byli lídry. Posledně byl zraněný i Honza Kopic, v nominaci nebyl Šural a tak dále.“

Řešil jste, zda do svého týmu nevzat Karla Poborského?

„Já jsem s Karlem nemluvil. S vedením jsme domluvení, že sportovní věci budeme projednávat spolu, oni dají nějaké návrhy a budeme o nich diskutovat. Než k tomuhle mohlo dojít, Karel nabídku odmítl. Je to respektovaná osobnost, známe se velice dobře. Ale už to nebylo téma, Karel se vyjádřil, že nechce. Možná až se potkáme, můžeme se o tom ještě pobavit.“

Čím chcete národní tým zvednout?

„Zápasy jsou blízko, jak jsem naznačil, zjišťujeme situaci u hráčů, kteří budou k dispozici. V hlavě máme, na kom postavit systém. Můžou v tom být nějaké obměny, ale chceme se držet nějaké kostry a dosazovat do systému hráče. Určitě musíme zapracovat na organizaci hry, disciplíně, odevzdání se pro tým a získání důvěry. Poslední zápasy nebyly takové, jak jsme si představovali, ale nemyslím si, že je to obrázek českého fotbalu.“

Máte už v hlavě konkrétní herní styl?

„Teď nebudu říkat, s čím bychom chtěli jet na Slovensko. Uvidíme, jací hráči budou k dispozici. Chceme si především napravit reputaci, chybovali jsme, dostávali jsme hodně gólů. A u toho nejde jen o obranu. Mám na mysli rozestavení, zakládání útoku, ale to je na delší debatu. Nechtěl bych to konkretizovat, když už brzy hrajeme se Slovenskem.“

Jaký máte dojem z reprezentantů, se kterými jste mluvil?

„Vnímají, že to není v pořádku, že výkony nebyly dobré. Cítíme odhodlání napravit špatné výkony a výsledky. Věřím, že jsou v reprezentaci takhle všichni nastavení, hrát za národní tým je přeci čest. Věřím, že to zvládneme a důvěru znovu získáme. Výkony i výsledky.“

Hodí se vám předchozí zkušenost z role asistenta u národního týmu?

„Je to velká výhoda, že jsem tady byl sedm let s panem Brücnkerem, to byla velká škola. Dokonce jsem s ním mluvil, reprezentaci jsme teď spolu probírali. Zkušenost je to určitě veliká a znamená pro mě výhodu.“

Chybělo u předchozího vedení reprezentace víc kontaktu s hráči mimo vymezené srazy?

„Tým musí fungovat, to jsme viděli na mistrovství světa. Některé týmy třeba nehrály líbivý fotbal, ale uspěly. Každý z kluků je profík, ví, o čem to je. Chemie v mužstvu je důležitá, každý musí vědět, jaká je jeho role. Když jsem tady před několika lety působil, kluci se sem těšili, bylo to vidět na tréninku i při zápasech. Teď hraje jiná generace, je jiná doba, ale i tohle je cesta. Takové maličkosti můžou k výsledkům pomoct.“

Bude jedním z hlavních úkolů najít lídra, na kterém bude stát národní tým?

„O chybějícím lídrovi mluvil i Karel Jarolím, nosní hráči mu teď kvůli zranění chyběli. Oni nám chybí v dnešní době obecně, i v naší lize je jich málo. Proto bude náš výběr zaměřený na charakterní hráče, čím víc tam bude takových, co se ani při špatné vývoji zápasu neschovávají, tím lépe pro tým. Něco v hlavě máme. Nedávno za reprezentaci hrál třeba Tomáš Sivok. Neříkám, že se vrátí, ale je to takový typ, který potřebujeme. Bojovník, mluvil v kabině i na hřišti. Marek Suchý je teď bohužel zraněný, stejně jako Darida, chyběl Dočkal… Ale takových typů potřebujeme co nejvíc.“