Šilhavý přebírá reprezentaci, chce stabilizovat kádr. Asistentem i Galásek

Reprezentace byla bez trenéra od minulého týdne, kdy u týmu po dvou letech skončil Karel Jarolím den po rekordním debaklu 1:5 v přípravném utkání v Rusku.

"Volba byla poměrně logická, Jarda má za sebou řadu úspěchů," uvedl nového trenéra předseda FAČR Martin Malík. Sám Šilhavý, který dostane smlouvu do konce kvalifikačního cyklu o EURO 2020, byl překvapený tím, jak rychle se celá dohoda udála.

"Vzalo to rychlý spád. Když se řešil případný konec Karla Jarolíma, spekulovalo se o mně či Víťovi Lavičkovi jakožto jeho nástupci, a najednou tu sedím. Pro mě je to veliká čest, ale i velký závazek pro celý národ. Nemyslím si, že je všechno špatně, že jsme najednou přestali hrát fotbal. O to bude pro nás těžší práce přesvědčit veřejnost, že všechno není tak špatné, jak si myslí," řekl 56letý kouč.

Krátkodobým cílem je úspěch ve skupině Ligy národů, v nejbližší době by nový hlavní trenér rád také stabilizoval kostru týmu.

Šestapadesátiletý Šilhavý je rekordmanem v počtu ligových startů, v dresech Plzně, Chebu, Slavie, Drnovic a Žižkova odehrál 465 zápasů. Hráčskou kariéru uzavřel v roce 1999 a dal se na trenérskou dráhu.

V letech 2001 až 2009 byl u národního týmu asistentem Karla Brücknera a Petra Rady. Jako hlavní trenér vedl Kladno, Plzeň, České Budějovice, Liberec, se kterým v roce 2012 získal titul, Jablonec, Duklu a naposledy Slavii, s níž vyhrál ligu loni. Od začátku roku byl bez angažmá.