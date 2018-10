Pavelka zpět v reprezentaci: Poslední zápas chci vymazat z hlavy

"Vracím se s velkou chutí. Známe se s trenérem dlouho z Liberce, když se oznámilo, že se dostal k reprezentaci, samozřejmě jsem doufal, že bych nějakou šanci mohl dostat. Ale překvapilo mě, že jsem ji dostal hned," řekl Pavelka novinářům na srazu reprezentace před zápasy Ligy národů na Slovensku a na Ukrajině.

"Jsem za to samozřejmě rád a budu se snažit navázat trošku jinde, než jsem tady skončil. Na poslední zápas, který jsem tady odehrál v základní sestavě, jsem dlouho vzpomínal, protože to byl možná jeden z mých nejhorších v kariéře. Chtěl bych ho vymazat z hlavy," dodal Pavelka.

Na Jarolíma nebyl nijak naštvaný. "Vůbec to neberu jako nějaké zadostiučinění. Vždy jsem říkal, že se nepočítám jako člen nějaké kostry. Byl jsem za každou nominaci vždy strašně rád. Snažil jsem se ty dva roky makat, abych tu šanci dostal. A že to nevyšlo? Trenér sázel na jiné hráče, já to respektuji. Na jeho místě bych dělal to samé, vybral bych si hráče, kteří mě přesvědčili a s kterými bych chtěl pracovat," uvedl Pavelka.

"Byli jsme s trenérem Jarolímem v kontaktu před výjezdem do Číny, to vypadalo nadějně, ale nakonec jsem se do té nominace nevešel. Pak už jsme moc v kontaktu nebyli. Kdybych se tím nějak víc zabýval, byl bych akorát víc zklamaný, protože si myslím, že minulou sezonu jsem měl dobrou. Pak by to mělo vliv asi i na klubové výkony," dodal Pavelka.

Pavelka: Vždy jsem se cítil jako lídr. Ale respektoval jsem, že mě Jarolím nenominoval

S Jarolímovým nástupcem Šilhavým působil v roce 2013 a 2014 v Liberci. "Myslím, že to neříkám jako první, je to takové veřejné tajemství, že trenér je fér chlap. Vždy vše říká na rovinu, nechodí kolem horké kaše. Ale umí i přitvrdit. Kdyby tým vycítil, že umí být jen hodný, tak jsou hráči, kteří by toho rychle zneužili," řekl Pavelka.

"Ale vždy ta jeho nejsilnější stránka byla, že tým za ním šel a všichni za něj byli na tom hřišti ochotni bojovat, protože věřili tomu, co on chtěl. Dokázal vybudovat týmový duch," ocenil Pavelka.

Je zvědavý, jakým stylem bude reprezentace hrát. "S Libercem jsme v Evropě slavili úspěch poctivou defenzivou a měli jsme propracované protiútoky, měli jsme na to hráče. Tenkrát jsme překvapili silné Udine. Všichni se vyvíjíme, i trenér, se Slavií hrál potom trochu jiný fotbal. Nechtěl bych mu úplně nějakou charakteristiku vnucovat, protože se umí hodně přizpůsobit zápasům a soupeřům," poznamenal Pavelka.

Před sezonou zápolil v Turecku se zdravotními problémy. "Je to asi na delší čas, protože mám problémy se zády. V návaznosti na to jsem si utrhnul sval, ale ty akutní problémy už odezněly. Naštěstí jsem naskočil hned zpátky, i díky tomu, že trenér tam byl delší dobu a znal mě. Teď ale přišel nový trenér a začínáme všichni od nuly," dodal.