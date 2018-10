Vydra se vrací do reprezentace: Trenéři s hráči nemluvili, teď je to změna

Video k článku 720p 360p REKLAMA S Brücknerem o reprezentaci komunikujeme. Je fajn, že nemá co dělat, směje se Šilhavý VŠECHNA VIDEA ZDE

Těšil jste se na reprezentační sraz?

„Těšil jsem se jako malý Jarda. Bavil jsem se s trenérem, to je trošku změna proti minulé době. Je hezké být po dvou letech zpátky.“

Udělalo vám radost, že se ozval trenér Šilhavý?

„Bavili jsme se, jak se cítím po zranění, co tříslo, jestli je to v pořádku. Jak se mi daří v novém klubu, co tam hraju a podobně. Bylo to příjemné. Neříkal mi, že budu v nároďáku, ale že si se mnou chtěl promluvit, že jsem pro ně zajímavý hráč. Byl jsem otevřený všemu.“

Co bylo předtím jinak?

„Asi víte, že trenéři moc často s hráči nemluvili. Takhle to bylo příjemnější, že vám hlavní trenér zavolá, poptá se, jak jste na tom po zranění, případně jak se cítíte a tak. To je změna. Ale nebudu házet na nikoho špínu. Minulost je minulost, to se nedá změnit. My musíme koukat dopředu, těším se na to.“

Láká vás práce pod novým trenérem a s hráči, kteří působí v reprezentaci?

„Dlouho jsem tady nebyl, je tady pár nových tváří, pár jich znám. První den jsou všichni usměvaví, asi se všichni těší. Uvidíme, jakým stylem bude chtít hrát trenér, v jakém rozestavení. Bude na všechno málo času, abychom si zvykli. Ale od toho jsme profesionální fotbalisti, abychom to zvládli. Jsou tady nejlepší hráči z Česka, musíme si vyhovět a táhnout za jeden provaz.“

Má mužstvo na to, aby napravilo špatné výsledky a předvádělo úplně jiný fotbal?

„Všichni chceme, aby reprezentace byla tam, kde se nacházela v minulosti. Máme kvalitní hráče v zahraničí, třeba Patrik Schick působí v AS Řím. Teď je důležité, aby všechny individuality daly to nejlepší dohromady, nekoukalo se jeden po druhém, ale bojovalo se jeden za druhého. Věřím, že to bude fungovat.“

Těšíte se na derby na Slovensku?

„Osobně jejich hráče neznám, ale samozřejmě každý ví, kdo je Hamšík. V Neapoli překonal Maradonu, asi bude dobrý fotbalista. (úsměv) Ale dost vtipkování. Bude to zajímavý zápas, jde o derby. Doufejme, že z obou stran bude hezký fotbal a skončí to pro nás dobrým výsledkem.“

Je Patrik Schick ideálním parťákem v útoku?

„Dokážu si porozumět s každým, přizpůsobím se. Je to kvalitní, mladý útočník, má před sebou asi hezkou budoucnost, když je v tak mladém věku v AS Řím. Jestli budu hrát já, Schicky nebo Krmec (Michael Krmenčík), je asi jedno. Nemůžeme být naštvaní, když bude někdo sedět na lavičce. Říkal jsem trenérovi, že se přizpůsobím. Tady si nemůžete diktovat vlastní pravidla. Nebude mi vadit, ani když budu hrát z kraje. Hrát na levém křídle je pro mě přirozené, nemám s tím vůbec problém.“

Jak jste na tom v Burnley?

„Bavil jsem se s trenérem o tom, že když jsem byl v Premier League poprvé, bylo mi 21. Byl jsem spíš takové dítě mezi fotbalisty. On teď věří, že po mém progresu a vším, čím jsem si prošel, jsem na to konečně připravený. Neříká, že mě v Burnley bude držet do konce života, ale když se mi bude dařit, je to i dobrá vizitka pro něj. S trenérem máme zatím dobré vztahy, co jsme si řekli, to platí. Když jsem přišel, říkal, že ještě nejsem fyzicky připravený. Dal mi měsíc a půl, abych všechno dohnal, tak to také bylo. Všichni říkají, že je to férový chlap, vypadá to dobře.“

Dostáváte se už do zápasového rytmu?

„Oproti druhé anglické lize je vidět, že je to nejnáročnější liga na světě. Je to strašně rychlý, vůbec nemáte čas na balon, je to něco jiného. Ale pokud chcete hrát tuhle ligu, musíte si zvyknout. S Burnley jsme se konečně vyplácali z posledního místa, škoda, že jsme v sobotu ztratili s posledním s Huddersfieldem (1:1). Bylo by lepší mít o dva body víc. Po nároďáku jedeme na Manchester City, a pak máme doma Chelsea. Body se v takových zápasech od nás moc nečekají, možná se bude hrát lépe, ale každý ví, co proti nám půjde za kvalitu.“

Zvětšuje se rozdíl mezi anglickou elitou a zbytkem ligy?

„Chelsea se hodně zvedla, koukla jsem teď na Arsenal, jak vyhrál 5:1. U City bylo vidět už minulý rok, jak je našlápnuté. Je tam top šest týmů a zbytek. Nechci říct, že budou ostatní hrát o záchranu, ale nebude sranda se v lize udržet. Nejdůležitější je udělat čtyřicet bodů pro zajištění záchrany. Určitě by bylo hezké skončit sedmí jako v minulé sezoně, ale bude to hodně těžké. Když chcete být lepší, proč si nedávat lepší cíle.“

Zvládáte v klubu boj mezi velkou konkurencí?

„Dobré je, že hrajeme 4-4-2, takže dva útočníci sedí, dva hrají. Vypadá to, že Vokes bude hlavní útočník a doufejme, že já budu pod ním a bude nám to klapat. Konkurence je velká, ale je to Premier League. Tam se nemůžete vymlouvat, že je nás tam tolik, když chcete hrát, musíte pro to udělat všechno.“

