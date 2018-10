Pomáhá i Brückner! Šilhavý si volá s legendou, uvažuje o bližší spolupráci

Pod Karlem Brücknerem se v národním týmu sešla mimořádná generace, která hrála na české poměry mimořádný fotbal. Udivovala na EURO 2004 v Portugalsku, zahrála si na světovém šampionátu 2006 v Německu. Jaroslav Šilhavý už tehdy byl u velkých úspěchů a v roli asistenta se učil od legendárního kouče.

Po odvolání trenéra Jarolíma se Šilhavý k národnímu týmu vrátil na podzim v roce 2018, kdy poprvé mužstvo povede jako hlavní šéf střídačky. „Malinko jsem nervózní byl, nebudu dělat hrdinu. Ale jsem rád, že jsme to odstartovali a už se chystáme na první trénink,“ prohlásil Šilhavý v pondělí po obědě krátce poté, co se na hotelu poprvé přivítal s nominovanými hráči.

Při těžké misi, kdy tým přebírá po prohře s Ukrajinou (1:2) a výplachem v Rusku (1:5) se radí i s mužem, od kterého se trenérské řemeslo hodně učil. „Volali jsme si s panek Brücknerem už předtím, než jsem se stal koučem národního týmu. Bavíme se o fotbale, teď jsme také konzultovali, co a jak. Jeho názor určitě beru v potaz, pak se samozřejmě musím rozhodnout se svými kolegy. Komunikujeme všechno možné,“ přiznal Šilhavý.

Brückner novému muži na české střídačce řekl, ať se nebojí a kormidlo národního týmu převezme. „Pana Brücknera uznávám, je to velký stratég a hodně jsem se od něj naučil, beru jeho postřehy. Není to tak, že co řekne, to udělám, to určitě ne. Diskutujeme o tom, jeho názor má pořád svou váhu,“ řekl Šilhavý.

Nevyloučil ani možnost, že Brücknera zapojí do dění u národního týmu víc. Jeden z nejúspěšnějších koučů české historie působil u reprezentace naposledy v éře Pavla Vrby, v roli konzultanta se zúčastnil i evropského šampionátu ve Francii.

„Do konce roku nás čeká ještě jeden sraz, i s vedením jsme si řekli, že si to vyhodnotíme a případně uděláme nějaké změny. Také tahle možnost větší spolupráce s panem Brücknerem je ve hře,“ připustil Šilhavý. „Nemá co dělat, mimo své zahrádky fotbaly sleduje. Diskutujeme o tom, on je možná i rád, že je zainteresovaný v dění okolo českého fotbalu,“ dodal s úsměvem.

V pondělí už se naplno ponořil do nové práce, kde ho čeká tvrdý start. V sobotu se v Trnavě utká v rámci Ligy národů se Slovenskem, kde český tým nutně potřebuje uspět. „Říkal jsem hráčům, ať si nemyslí, že se vyměnil trenér a teď bude všechno dobře. Každý musí mít sebereflexi, aby si vyhodnotil svůj výkon. Také oni byli aktéři nezdarů a neúspěchů. Věřím, že si to vzali k srdci. Ty dva poslední zápasy určitě nebyly obrázkem českého fotbalu,“ zdůraznil zkušený kouč, terý naposledy vedl Slavii.

