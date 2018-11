Šilhavý vysvětluje: Jak vybral Dočkala za lídra? Vrátil se i ke konci ve Slavii

Složitá mise čeká na svoje pokračování. Česko se už zítra střetne v přípravném utkání s Polskem a v pondělí nastoupí v závěrečném střetnutí Ligy národů proti Slovensku. Progres musí pokračovat. „Můžeme hrát pohledný fotbal a zároveň mít výsledky,“ přesvědčivě praví Jaroslav Šilhavý. Reprezentační trenér se neuhýbá po roce z tématu jeho předčasného konce ve Slavii, popsal svoje vztahy s Josefem Hušbauerem vyzdvihuje přínos Bořka Dočkala a nastiňuje představu, jaký způsob hry hodlá používat v kvalifikaci o mistrovství Evropy.

Během prvního srazu pod vaším vedením si všichni pochvalovali enormní změnu nálady. Jak se vám povedlo získat hráče na svoji stranu?

„Vsadil jsem na svoji přirozenost. Na to, jaký jsem. Česká fotbalová rodina je malá, všichni se známe. Kluci asi věděli, kdo byl oslovený, jaký člověk k nim po Karlovi nastupuje. Choval jsem se přirozeně.“

To stačilo?

„Samozřejmě jsme k tomu namíchali určitou formu uvolnění. Karel Jarolím je pedant, já jsem spíš demokrat. Zafungovalo to. Nicméně bych nerad, aby to vyznělo jako porovnávání práce mojí a Karla Jarolíma. Nemůžu ani nechci jeho práci degradovat. Je to výborný trenér, což dokázal během několika angažmá.“

Hned v první den srazu jste zorganizoval teambuilding. To byl váš nápad?

„Ano. Sešli jsme se po večeři. Povolené bylo pivo i víno, jídlo bylo jiné než normálně. (směje se) Seděli jsme u kulatého stolu. Vykládali jsme si, povídali si. Nejprve jsem si vzal stranou starší kluky, abych zjistil, co jim v minulosti vadilo, co by se mělo změnit a co naopak bylo dobře. Pak jsem si sedl s dalšími hráči. Normální přirozenou formou jsme vše prodiskutovali. Asi to pomohlo.“

Je komunikace klíčová v tom smyslu, že starší hráči vidí, že mohou některé věci ovlivnit a podílet se třeba na taktice?

„Hráčům rád naslouchám, jde o nedílnou součást stylu mé práce. Stejně ale konečné rozhodnutí dělám já, nikoliv hráči. Na mně je, abych rozhodl, že budeme hrát nahoře a aktivně, nebo se v zápase budeme chovat jinak. Všechno se musí sladit a vybrat řešení, o kterém si myslím, že bude prospěšné. S hráči se bavím jako rovný s rovným, respektuji je, protože to jsou dospělí lidé. Něco jsme rozjeli, nastavili pravidla.“

Na kolik procent jste se s hráči shodli na způsobu hry proti Slovensku a Ukrajině?

„Na teambuildingu jsme taktiku neprobírali. Spíš šlo o to se seznámit. Zjistit, co kluky trápí, pofoukat jim dušičku a nechat je vypovídat. O taktice jsme se bavili až další den u videa. Projeli jsme si předchozí zápasy s Ukrajinou doma a v Rusku. Hráči cítili, že to nebylo ono a především, že tohle nebyli oni. Padaly různé názory, člověk si z toho mohl vytáhnout důležité věci. Shodli jsme se na jedné věci: že český fotbal není tak špatný, jak to v těchto utkáních vypadalo. Celý tým se pak snažil, aby na hřišti vypadal lépe. Jak na Slovensku, tak proti Ukrajině se to povedlo. Ale není vyhráno, už teď v Polsku a v odvetě se Slovenskem musíme progres potvrdit. Chceme mít vlastní tvář, tým stabilizovat a vytvořit takové podmínky, abychom byli konkurenceschopní v kvalifikaci o mistrovství Evropy.“

Kdo z hráčů byl v debatách nejvíce aktivní?

„Přišel se na nás podívat Suchoš (Marek Suchý), což jsem moc kvitoval. On byl jedním z nich. A samozřejmě Bořek Dočkal. Ten byl hlavní postavou, udělal nejvíc práce. Jestliže se bavíme o přirozenosti, tak tohle je přesně Dočkiho velké plus. Je lídr. Známe se dlouho, pracoval jsem s ním.“

Naznačil jste Dočkalovi, že by měl být šéfem týmu, nebo se to celé událo nenuceně?

„Jednoznačně jsem mu řekl, že by měl být lídrem týmu, že ho respektuji jako hráče a především jako člověka. Bořek to vzal za své, přirozenou komunikací, kdy nikomu nic nenařizoval, získal vliv na tým. Co řekne, to platí. Je sebevědomý, silná osobnost. Toho jsem chtěl využít.“

Myšlenku s Tomášem Sivokem jste už opustil?

„Hovořili jsme spolu, považuji ho také za velkého lídra. Navíc jsme měli ve středu obrany problém. Měl jsem představu, že by se všechno mohlo propojit. Tomáš se podivoval, už s nominací nepočítal. Dohodli jsme se, že pokud usoudím, že by se do mužstva hodil – i v roli hráče z lavičky – tak by pozvánku přijal.