Česko - Brazílie v Edenu! Fotbalisty čeká v březnu duel proti hvězdám | iSport.cz

"Když se mě zeptali, co bych říkal na to, že bychom mohli sehrát přípravné utkání s Brazílií, hned jsem řekl: 'Jasně, bereme. Byla by to pecka.' Poté se vedla vyjednávání, zda ano, či ne. Nakonec se to povedlo. Pro mě samotného je to obrovský okamžik v mé kariéře," uvedl trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý. "Brazílie doma v Praze, to bude obrovský zážitek. Navíc předtím hrajeme s Anglií," dodal.

„Je to velká událost pro celý český fotbal. Pro hráče i pro fanoušky, kteří to budou moci vidět na vlastní oči," řekl kapitán reprezentace Bořek Dočkal.

"Nikdy jsem nebyl hráč, co by si přál nějaký tým, ale když už bych si měl vysnít dva zápasy, tak by to bylo zahrát si ve Wembley a poměřit se s Brazílií. To, že se nám to poštěstí během jednoho srazu, je bonus," navázal.

Předseda FAČR Martin Malík byl rád, že se podařilo takto velký zápas dohodnout. „Narazit na Brazílii, to je pro každý národní tým obrovská pocta a zážitek, který se splní jen hrstce hráčů. Jsme nesmírně rádi, že jsme náročné, ale férové jednání s brazilskou stranou dotáhli do úspěšného konce," těšilo Malíka.

Český nebo československý národní tým dosud sehrál s Brazílií 18 utkání s bilancí dvou výher, šesti remíz a deseti porážek. Samostatná reprezentace se utkala s "Kanárky" jen v roce 1997 na Poháru FIFA v Rijádu, kde v semifinále podlehla favoritovi 0:2. V Česku se naposledy Brazílie představila v dubnu 1956 v přípravě, která skončila bez branek. Na loňském světovém šampionátu, kde reprezentanti chyběli, "Kanárci" vypadli ve čtvrtfinále.