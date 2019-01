Zápas snů? Asociace jedná o přáteláku s Brazílií, jasno má být brzy | iSport.cz

FAČR vstoupil do jednání s Brazilci už po prosincovém po losu kvalifikace. 22. března hraje v Anglii, druhý kvalifikační termín (26. března) má volný. A ze soupeřů, kteří rovněž nehrají, se nabízeli sami neatraktivní soupeři typu Ázerbájdžánu a Estonska.

Tehdy však komunikace s Brazilci rychle skončila – pětinásobní mistři světa požadovali nepřijatelnou sumu. „Chtěli 1,8 milionu dolarů (40 milionů korun), uhrazení nákladů a podíl na ticketingu. To je pro nás ekonomický nesmysl,“ říká fotbalový předseda Martin Malík.

Jenže pak na straně Brazílie došlo ke změně. „Podle našich informací mají zájem o dva zápasy v Evropě. Už snad jednají s některým z ekonomicky silnějších soupeřů, my bychom mohli být tím druhým. Teď jde jen o to, zda se suma dostane na úroveň, na níž si to umíme představit,“ vysvětluje Malík.

Co to znamená? Každý zápas něco stojí, i ten s Estonskem přijde přibližně na dva miliony korun. Brazílie by patrně mohla být vyšší level, ovšem stále tu je řeč o jednotkách milionů. „Jasno bude do konce tohoto týdne,“ tvrdí Malík.