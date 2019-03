Česko - Brazílie: Brazilci před Čechy vtipkovali na tiskovce: Sterling? No faul, řekl kouč | iSport.cz

Předzápasový trénink začali Brazilci v pondělí v podvečer báčkem ve středovém kruhu. Až na brankáře se do oblíbené zahřívací činnosti všech fotbalistů na světě zapojili všichni. Ve velkém kruhu běhala vždy trojice, která se za hlasitého smíchu přítomných hvězd často měnila.

Po úvodní čtvrthodině, kterou mohli sledovat akreditovaní novináři, už přišly na řadu konkrétní věci směřující k úternímu duelu s Českem. Brazilci jsou před úterním výkopem evidentně v pohodě, což demonstrovala následná tisková konference.

Zhruba ve třičtvrtě na sedm, téměř s hodinovou sekyrou, před čekající novináře usedl trenér Tite s asistentem Sylvinhem, za hráče mluvil záložník a kapitán Casemiro.

V první fázi se ptali pouze brazilští novináři a hovořilo se v portugalském jazyce. Dotazy pršely s jihoamerickou kadencí a horlivostí. Obšírným stylem reagovali i zpovídaný hráč a trenéři.

„Je pro mě obrovská čest, že mohu být kapitánem. Jsem strašně hrdý na to, že mohu reprezentovat, to že jsem kapitán, je pro mě věc navíc, na kterou jsem ohromně pyšný,“ pravil Casemiro, hvězdný středopolař Realu.

Trenér Tite zase zdůrazňoval, že jeho nově skládaný tým potřebuje čas a trpělivost. Sobotní remíza 1:1 s Panamou rozhodně není výsledkem, se kterým by se náročný brazilský národ jen tak smířil. „Kritika je úplně normální, to je fotbal, na to jsem zvyklý. Ale mým cílem je omladit tým a začlenit do něj nové hráče, s nimi pracovat, rozvíjet je, aby se navzájem sehráli se zkušenými hráči. Na tom pracujeme,“ prohlásil s tím, že Brazilci ladí nový kolektiv především k domácímu turnaji Copa América, který odstartuje v červnu.

Řeč se stočila i na český tým. „Sterling? No penalty!“ smál se trenér Tite a narazil na situaci před druhým anglickým gólem, který Šilhavého družinu v pátek ve Wembley citelně srazil.

Konkrétní činnost mužstva má evidentně dobře nastudovanou asistent Sylvinho. „Zabývali jsme se jejich systémem hry i rozestavením, víme, kde jsou Češi silní. Mají dobré, vysoké hráče, jsou fyzicky připravení, ale mají trošku problém s rychlostí. Počítáme, že budou nepříjemní. Připravujeme se na to, že budou zatažení, musíme být trpěliví a postupně kombinovat,“ poodhalil taktické plány.

V závěru tiskové konference mohli dotazy klást i čeští reportéři. Sylvinho pookřál, když přišla zmínka na jeho branku v dresu Arsenalu proti Spartě. V září 2000 na Letné šikovný krajní obránce parádním gólem rozhodl utkání Ligy mistrů, ve kterém anglický favorit zvítězil 1:0.

„Samozřejmě, že si vzpomínám velmi dobře, byla to opravdu krásná branka,“ smál se současný brazilský asistent. Evidentně v dobré náladě i kondici, jen mu na hlavě přibyly šediny.

Česko se určitě má na co těšit, Brazílie bere zápas velmi vážně. Už jen z počtu reportérů, kteří přiletěli sledovat jednu z nejslavnějších reprezentací světa, je zřejmé, že favorit nemíní v přípravě cokoliv podcenit.

