iSport podcast: Je Provod NEJ talent Slavie? Jak se zlepšili Souček a Král?

Česká reprezentace zase ukázala charakter, a i přes velká úskalí a nákazu koronavirem si z Izraele odvezla tři body za výhru 2:1. Nejvíce svým individuálním výkonem zaujal Lukáš Provod, který za rok od příchodu do Slavie vyrostl do pozice adepta na základní sestavu národního týmu. Patří tam a je v současnosti největším talentem sešívaných? Má na to, aby hrál v nejlepších pěti evropských ligách a čím je pro kluby zajímavý?