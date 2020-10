Šilhavý si výhry cení: Vydrův gól? Už bylo na čase, snad prodá potenciál

Radost českých hráčů poté, co se dostali do vedení v duelu s Izraelem, který si dal vlastní gól • ČTK / AP / Ariel Schalit

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 56. Zahavi Hosté: 14. Abu Hanna (vl.), 48. Vydra Sestavy Domácí: Marciano – Dasa (75. Dabour), Abu Hanna (46. Menachem), Tibi, Yeini, Elhamed – Abu Fani (88. Karzev), B. Natcho (C) (75. Golasa), Solomon – Weissman (66. Saba), Zahavi. Hosté: Vaclík – Coufal, Kúdela, Čelůstka, Bořil – T. Souček, Král – Masopust (68. Kadeřábek), Darida (C) (88. Holeš), Provod (90+3. Petrášek) – Vydra (68. Ševčík). Náhradníci Domácí: Harush, Nitzan, Menachem, Dgani, Lavi, Dabour, Arad, Karzev, Elmkies, Golasa, Saba Hosté: Nguyen, Petrášek, Hovorka, Matějů, Ševčík, Holeš, Koubek, Kadeřábek Karty Domácí: Dasa, Abu Fani, Golasa, Menachem Hosté: Masopust, Coufal Rozhodčí Martins – Campos, Almeida Stadion Sammy Ofer Stadium, Haifa

Rozhodly chyby Izraelců?

„Fotbal je o chybách, v tomhle utkání jich udělali Izraelci víc než my. Nicméně musím říct, že domácí na mě udělali velký dojem, je to skvělé mužstvo. Technické, rychlé. Vědí, co mají hrát. Mají dobrou organizaci hry. O to je naše vítězství cennější. A ta první chyba soupeře? To se někdy stává, bylo to nešťastné. Na druhou stranu bych řekl, že aktivitou v úvodu zápasu jsme si to možná i zasloužili, soupeře jsme trochu zaskočili. Když se domácí ve druhé půli nadechovali, dali jsme po jejich chybě druhý gól. To nám hodně pomohlo. V závěru jsme přečkali velké šance soupeře, jsme šťastní, že si domů vezeme tři body. Za to tým zaslouží velkou pochvalu.“

Před zápasem jste měli kvůli koronaviru v týmu velké problémy s přepravou do Izraele. Jak jste ve světle těchto okolností spokojen s výkonem vašeho mužstva?

„Jsem především rád za vítězství, protože problémy jsme měli veliké. Měli jsme tu jediného útočníka a samé obranné hráče. Vyrovnali jsme se s tím více než dobře. Tři body proti tak silnému soupeři nám v tabulce hodně pomůžou. Ale tyhle věci nás teď zlobí, o to je to vítězství cennější.“

Matěj Vydra dal gól po čtyřech letech v reprezentaci. Jak mu branka může pomoci?

„Už bylo na čase. Já doufám, že se Matěj chytne a že mu to pomůže i do jeho působiště v Anglii (Burnley). Věřím, že i tady u nás si o místo řekne mnohem výrazněji. Pořád si myslím, že je v něm velký potenciál a nedokáže ho prodat.“

Chybělo vám několik hráčů. Jak složité bylo manévrovat se sestavou? Měl jste tu například jen jednoho útočníka, takže se pak na hrotu objevil Lukáš Provod.

„Bylo to těžké, museli jsme předělávat sestavu. A ano, třeba Lukáše Provoda jsme dali v průběhu zápasu ze strany úplně na hrot. Ale musím říct, že Lukáš hrál výborný zápas a poradil si na straně i v útoku.“