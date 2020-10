Němeček o nároďáku: Vydra měl dát gól, Vaclík je skvělý. Kdo by pomohl?

Budíček pro reprezentaci. Co ukázala prohra se Skotskem? VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak hodnotíte uplynulý reprezentační sraz, tedy výhry 2:1 nad Kyprem a Izraelem a prohru 0:1 ve Skotsku? Překvapilo nebo zklamalo vás něco?

„Vzhledem k všemožným okolnostem mě během tohoto srazu asi ani nic moc nepřekvapilo. Je dobře, že jsme vyhráli v Izraeli, akorát škoda Skotska. Byli jsme lepší, ale nedokázali jsme si vytvořit lepší šance. A ty, které jsme si vytvořili, jsme zase neproměnili. Bylo vidět, že máme starosti ve fázích zápasu, kdy tlačíme, protože soupeř z toho chodí do nebezpečných brejků.“

Zmínil jste všemožné okolnosti – jak je těžké nastavit se mentálně na tu nejistou situaci, kdy hráči nevědí, jestli kvůli covidu do Skotska vůbec poletí a tak dále? Udržet si stoprocentní koncentraci jen na fotbal musí být složité.

„Takový osobní zážitek naštěstí nemám, ale dokážu si představit, že je to složité. Už jen to, když hrajete před prázdným hledištěm, je hodně nepříjemné. Tohle jsem zažil a je to divný pocit. Hráči jsou většinou zvyklí na zaplněné tribuny, atmosféru, počítají s reakcemi diváků. Dneska je všechno slyšet nejen na trávníku, ale i v televizi díky ruchovým mikrofonů. A sám nevím, jestli je to vlastně dobře, dokážu si však představit, že celkové to vnímání hry je úplně jiné.“

Jako rodáka z Hradce Králové vás muselo potěšit, že se v prvním utkání v základu předvedla hned trojice bývalých „votroků“, Tomáš Koubek, Tomáš Petrášek a Tomáš Holeš, ne?

„Potěšilo, i když upřímně moc neřeším, kdo odkud pochází. Co se však týče Tomáše Holeše, tak toho si pamatuju velmi dobře, protože jsem ho sledoval podrobně už v hradeckém dorostu, možná dokonce v žácích. Pamatuju si, že už tehdy to byl kvalitní krajní bek.“

A dnes je z něj střední záložník, co na to říkáte?